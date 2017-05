Premierul Sorin Grindeanu a dat asigurari ca nu exista riscul cresterii majore a preturilor RCA in viitorul apropiat, iar problema urmeaza sa fie discutata de catre Parlament in perioada urmatoare.

”Am avut discutii, si eu si colegii mei de Cabinet, fie ca vorbim de ministrul Finantelor, de ministrul Transporturilor si de alti colegi cu cei din Parlament - cei din comisiile de buget/finante si de la Camera si de la Senat - cu transportatorii au avut loc mai multe randuri de discutii pentru a-i consulta pe aceasta problema. De asemenea, cu ASF. Concluzia este ca, in perioada urmatoare, in Parlament fiind un proiect de lege (...) o sa asteptam ca Parlamentul sa ia o decizie din acest punct de vedere”, a declarat premierul Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Seful Executivului a dat asigurari ca nu exista vreun pericol ca preturile asigurarilor RCA sa creasca necontrolat in perioada urmatoare.

Eu vreau sa ne respectam angajamentele pe care le-am luat in fata Comisiei Europene. Nu exista aceasta acesta posibilitate de explozie in perioada urmatoare a RCA Sorin Grindeanu

Problema tarifelor RCA va fi rezolvata pana pe 18 mai

Presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a declarat, marti, dupa o intalnire pe care transporatorii au avut-o cu ministrii Finantelor si Transporturilor la Guvern, ca a primit asigurari ca problema tarifelor RCA va fi rezolvata pana pe 18 mai, data la care expira plafonarea tarifelor introdusa prin Ordonanta de urgenta in toamna anului trecut.

El a afirmat ca, in conditiile in care nu va exista o lege care sa intre in vigoare imediat, exista riscul major ca dupa data de 18 mai ”tarifele sa o ia razna”, aratand ca a primit asigurari de la membrii Executivului ca situatia va fi remediata.

”Ca atare, azi am obtinut acest angajament al Guvernului ca joia viitoare vom avea raportul final si in maxim doua saptamani pana pe 18 legea va iesi din Parlament. Inteleg ca s-au facut eforturi si catre presedintie ca promulgarea sa fie rapida si sa speram ca nu vom intra intr-o zona in care sa ne vedeti iar prin Piata Victoriei”, a precizat presedintele FORT.

Guvernul a aprobat anul trecut, la presiunile patronatelor din transportul rutier, o Ordonanta de Urgenta (OUG) care impune inghetarea preturilor RCA pentru sase luni, prin fixarea unor preturi maxime de catre ASF. Perioada de plafonare a inceput in 18 noiembrie 2016 si va expira in 18 mai.

Inghetarea politelor RCA a fost salutata de transportatori, dar criticata de companiile de asigurari active pe segmentul RCA, care se plang ca inregistreaza pierderi si cer revenirea la tarife libere.

