Incepand de astazi, 18 mai 2017, si persoanele fizice pot merge la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere pentru a-si achizitiona un autoturism nou, cu emisii scazute, in locul celui vechi, poluant sau sa isi achizitioneze un autoturism pur electric sau electric-hibrid, fara obligativitatea casarii unui autoturism.

Persoanele juridice pot depune cereri de finantare pentru inscrierea in cele doua Programe: Rabla Clasic si Rabla Plus, in continuare, pana pe 29 septembrie 2017, la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu.

Referitor la finalizarea procedurilor organizatorice si pentru beneficiarii persoane fizice, viceprim-ministrul Gratiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat: "sunt incantata ca am reusit sa ne tinem de cuvant si, iata, astazi, joi, persoanele fizice care doresc, pot accesa programele! (…) Sumele alocate sunt substantiale, transparenta - maxima, asa incat avem toate premisele pentru ca demersurile noastre sa fie incununate de succes! (…) Nu imi ramane decat sa le doresc viitorilor beneficiari sa se bucure de achizitiile pe care le vor face si impactul acestora asupra mediului sa fie cel dorit!”.

In anul 2017, Programul Rabla Clasic are alocat un buget de 180 milioane lei, iar Programul Rabla Plus beneficiaza de un buget de 45 milioane lei.

Pentru Programul Rabla Clasic, cuantumul primei de casare este de 6.500 lei si se acorda pentru autovehiculul nou al carui sistem de propulsie genereaza maximum 130 g CO2/km. La prima de casare se poate adauga un ecobonus de 1.000 lei care se acorda la achizitionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care genereaza o cantitate de emisii de maximum 98 g CO2/km in regim de functionare mixt si/sau un ecobonus in valoare de 1.700 lei la achizitionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid. Daca intrunesc ambele conditii, cele doua ecobonusuri pot fi cumulate cu prima de casare.

Rabla Plus

In cadrul Programului Rabla Plus, se acorda un ecotichet de 45.000 lei pentru achizitionarea unui autovehicul nou pur electric sau 20.000 lei pentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid plug-in cu sursa de alimentare externa, care genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 50 g/km.

Prima de casare oferita in cadrul Programului Rabla Clasic se poate cumula cu ecotichetul prevazut de Programul Rabla Plus. In cazul in care solicitantul caseaza o masina mai veche de 8 ani si decide sa achizitioneze un autovehicul nou electric, beneficiaza atat de prima de casare de 6.500 lei, cat si de ecotichetul de 45.000 lei, iar daca opteaza pentru un autovehicul electric hibrid plug-in va primi prima de casare de 6.500 lei si ecotichetul de 20.000 lei.

Pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu au fost publicate listele producatorilor, importatorilor de autoturisme si distribuitorilor autorizati, lista colectorilor autorizati sa preia autovehiculele uzate, precum si instructiuni cu pasii pe care trebuie sa ii urmeze persoanele fizice si juridice care vor sa acceseze finantarea prin cele doua Programe: Rabla Clasic si Rabla Plus.

Au fost intreprinse demersuri pentru reducerea perioadelor de timp necesare formalitatilor pe care persoanele fizice trebuie sa le indeplineasca, la nivelul serviciilor publice comunitare, in vederea radierii autovehiculelor uzate.

O alta noutate este reprezentata de procedura simplificata, introdusa anul acesta, prin intermediul careia persoanele juridice care au depus dosare in vederea aprobarii participarii in Programele Rabla Clasic si Rabla Plus, pot remedia motivele de respingere ce tin de forma dosarului, intr-un termen de 10 zile lucratoare de la publicarea acestora pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu.