Tarifele RCA au crescut cu mai putin de 5% in prima zi de dupa eliminarea plafoanelor. Tarifele ar putea scadea in cazul soferilor cu un comportament corect, a declarat, pentru News.ro , presedintele Uniunii Nationale a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania, Bogdan Andriescu.

Vineri este prima zi cu preturi ale politelor RCA teoretic libere, dar cu o grila de preturi orientative fixata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, dupa sase luni de tarife inghetate. Perioada de inghetare nu a fost prelungita de teama Comisiei Europene, existand informatii legate de pericolul unei proceduri de infringement din cauza interventiei Executivului pe o piata libera si cu actori 100% privati.

Pana in prezent, au fost observate cresteri de preturi de sub 5% la RCA, dar, probabil, ele vor fi mai mari in cazul soferilor de camioane care au avut daune mai multe, considera Andriescu.

Am facut o simulare, atat pe persoane fizice, cat si pe persoane juridice, inclusiv la vehicule comerciale, si am observat cresteri de sub 5%. Cred ca ingrijorarea transportatorilor, care a dus la presiunea adoptarii legi RCA in pripa, nu a fost justificata. Probabil, tarifele vor creste mai mult la soferii de camioane care au inregistrat daune multe, circa 3% dintr-un total de aproximativ 200.000. In cazul soferilor cu un comportament corect, probabil ca tarifele vor scadea Bogdan Andriescu

Consiliul Concurentei urmeaza sa monitorizeze sectorul RCA in perioada urmatoare, impreuna cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat joi presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu, care estimeaza ca nu va exista ”un soc in piata” dupa ce preturile devin din nou libere.

ASF a anuntat tarifele pentru politele RCA

ASF a anuntat miercuri tarifele de referinta pentru politele RCA, conform prevederilor OUG nr. 54/2016 si a normei privind metodologia de calcul a acestora, tarifele de referinta urmand sa scada intre 3% si cu pana la 17% fata de tariful de prima maxim.

Pentru o polita RCA incheiata pe un an de zile de persoanele cu varsta intre 31 si 40 de ani, ce detin un autoturism cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 1.201 si 1.400 cmc, este 506 lei.

Pentru persoane juridice ce detin un autoturism cu capacitate cilindrica intre 1.401 si 1.600 cmc, tariful de referinta este 957 de lei, fata de un tarif de prima maxim de 992 lei (-4%).

Pentru autovehiculele destinate transportului de marfa (persoane juridice) cu masa de peste 16 tone, tariful de referinta este 7.314 lei, mai mic cu 3% fata de tariful de prima maxim stabilit pentru aceasta categorie (7.534 lei).

Pentru autovehiculele destinate transportului de persoane detinute atat de persoane fizice, cat si juridice, cu o capacitate mai mare de 40 de locuri, tariful de referinta are valoarea de 5.616 lei, cu 15% mai putin decat tariful de prima maxim care se aplica acestei categorii (6.600 lei).

Sursa foto: Pixabay.com