Vanzarile de autovehicule noi, in care sunt incluse atat vanzarile de autoturisme, cat si cele de autovehicule comerciale, au inregistrat o crestere de 12,6% dupa primele patru luni ale acestui an, pana la 40.581 unitati, fata de aceeasi perioada a anului anterior, potrivit datelor publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).

Avansul e sustinut in principal de autoturisme, care au avut o crestere de 14,4%, pana la 32.027 unitati. Top-ul pe marci (autoturisme si autovehicule comerciale) este condus in continuare de catre Dacia, cu 9.611 unitati, urmata de catre Volkswagen, cu 4.346 unitati, Ford 3.389 unitati, Renault cu 3.064 unitati si Skoda 3.055 unitati, potrivit News.ro.

”La autoturisme, in functie de volumele livrate, top-ul pe marci are pe primul loc Dacia, cu 8.341 unitati (26% cota de piata, pe un volum in crestere cu 7,6% fata de 2016), urmata de Volkswagen cu 3.793 unitati (11,8% cota de piata, volume in crestere cu 24% fata de 2016), Skoda 3.055 unitati (9,5% din total piata, volume in crestere cu 3,9%), Renault 2.429 unitati (7,6% cota de piata, volume mai mari cu 35,9%), Ford 2.361 unitati (7,4% din total piata, volume in crestere cu 26,1%) si Opel cu 1.470 unitati (4,6% din total piata, volume mai mari cu 35,2%)”, se arata in comunicat.

Vanzarile de autoturisme realizate in primele patru luni din 2017 au fost, ca si in anii precedenti, sustinute de achizitiile realizate de catre persoanele juridice, ponderea acestora din total fiind de 79%, fata de 21% persoane fizice. Comparativ cu primele patru luni din 2016, au crescut atat ponderea cat si volumul achizitiilor realizate de catre persoanele fizice - ponderea de la 13% la 21%, iar volumul, cu 81%.

”Aceste cifre constituie un semnal care ne arata detasarea tot mai mare a persoanelor fizice de Programul “Rabla”, care astfel, incepe sa-si reduca efectul de asteptare pe care l-a generat in ultimii ani in piata. In ceea ce priveste autoturismele rulate (in marea lor majoritate nefiscalizate), se observa faptul ca, in primele patru luni din 2017, au fost inmatriculate peste 167.000 unitati (cca 55% din volumul inregistrat pe intreg anul 2016), adica de 5,7 ori mai multe decat cele noi”, se arata in comunicat.

Aceasta situatie este cauzata de eliminarea de la 1 februarie a timbrului de mediu. APIA a avertizat ca s-a triplat numarul autoturismelor rulate importate cu emisii poluante ridicate (normele Euro 3 si 2), de la cca. 23.600 unitati in ianuarie-aprilie 2016 la cca. 68.600 unitati in primele patru luni din 2017.

Romania a inregistrat in primele patru luni ale acestui an a doua mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din Uniunea Europeana, de 22,3%, la 28.916 unitati, avans de aproape cinci ori mai mare fata de cel din UE, de 4,7%, in timp ce livrarile Dacia au urcat la nivelul UE cu 6,1%, la 145.863 de unitati, conferind marcii romanesti o cota de 2,7%, potrivit datelor publicate recent de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).