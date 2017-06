O zi pe circuit cu toate modele Porsche costa 400 de euro, iar lunile in care pot fi testate masinile sunt martie, iunie si noiembrie. In timp ce doua zile de training (10-11 iunie sau 1-2 noiembrie) pentru a-ti imbunatatii cunostiintele de condus costa 3.490 de euro. Pentru cei care sunt dispusi sa petreaca chiar mai multe ore in spatele volanului exista si programul Porsche Advanced.

Pentru jurnalistii din 26 de tari europene, Porsche a pregatit o combinatie a celor doua cursuri, astfel ca am condus intreaga gama de modele si am trecut prin 9 etape de training.

Tips and tricks de la pilotii Porsche

In cele doua zile pe circuitul din Istanbul am condus 20 de modele Porsche si am experimentat tehnici din motorsport.

Pentru obtinerea unui timp cat mai bun si pentru a conduce corect trebuie franat inainte de curba cat rotile sunt drepte, dupa care viram si mentinem viteza constanta, iar dupa ce rotile sunt din nou drepte putem accelera. Abordarea corecta a virajelor este intrarea din exterior catre interior fara a accelera si iesirea din nou in exterior, dupa care putem accelera puternic sau progresiv, depinde de model.

Inca un sfat de la pilotii Porsche: priviti intotdeauna in directia in care vreti sa mergeti, pentru ca instinctiv trageti de volan pentru a ajunge in punctul in care priviti.

Un alt lucru important cand esti la volan este pastrarea distantei fata de masina din fata pentru a avea o vizibilitate buna si a gandi cum sa abordezi virajul. In cazul nostru pe circuit, la viteze de pana la 200 km/h, distanta recomandata a fost de 20 de metri.

Cred ca instructorii auto din Romania ar trebui sa dea si astfel de sfaturi la scoala de soferi, poate o parte dintre cursanti ar intelege si ar conduce mai responsabil, pastrand distanta fata de masina din fata. Conduci mai bine cand ai vizibilitate, nu cand esti la doi metri de masina din fata ta.

Pentru a ne indica traiectoria corecta, pilotii Porsche au pus, din loc in loc, pe circuit conuri din plastic care sa ne indice momentul in care trebuie sa franam puternic si unde este interiorul virajului. Pe masura ce am reusit "sa conectam" conurile, am ajuns sa conducem din ce in ce mai rapid.

Exercitiul 1: pe circuit cu sedanul si SUV-urile Porsche (360 CP - 570 CP)

Pentru aceasta etapa am condus cate doua ture sase modele Porsche: Macan GTS - 3 litri 360 CP, Cayenne Turbo S - 4,8 litri 570 CP, Macan Turbo Performance P - 3,6 litri 440 CP, Panamera 4S - 2,9 litri 440 CP, Panamera Turbo - 4 litri 550 CP, Panamera 4S Diesel - 4 litri 422 CP.

Inainte de a incepe, pilotii ne-au spus ca supravirarea poate aparea daca rotile spate vor pierde aderenta si vor derapa din cauza vitezei prea mare in viraj. Toate masinile au fost automate, dar daca am fi condus si o transmisie manuala, supravirarea ar fi putut aparea si prin intrarea in curba intr-o treapta de viteze necorespunzatoare.

Pilotii ne-au atras atentia si in ceea ce priveste subvirarea. Rotile fata pot pierde aderenta, iar masina va tinde sa mearga drept desi rotile sunt virate, atunci cand viteza este prea mare in viraj si intri cu pedala de frana apasata prea tare sau cu rotile virate prea mult.

Exercitiul 2: franarea de urgenta cu Porsche coupe si cabrio (300 CP - 420 CP)

Multe masini te lasa fara control asupra directiei cand ai apasat frana pana jos, modele Porsche, in schimb, iti permit sa detii controlul si sa eviti obstacolul, atat pe uscat, cat si pe o suprafata alunecoasa. Noi am franat pe o suprafata vopsita si udata abundent, care imita efectul franarii pe polei.

Pentru aceasta etapa am facut cate trei incercari cu modelul cabrio Porsche 718 Boxster - 2 litri 300 CP si coupe-ul 911 Carrera S - 420 CP.

Exercitiul 3: evitarea unui obstacol

Daca franezi puternic si apoi tragi de volan mai mult de cat ar trebui, sistemul Porsche Stability Management (PSM) al Porsche va reusi sa stabilizeze masina, dar daca il dezactivezi atunci vei observa cat de greu este sa redresezi masina.

Modelele pe care am incercat acest exercitiu au fost 911 - 370 CP si 718 Boxster - 300 CP.

Exercitiul 4: slalom cu un model de 350 CP

Cu cat ai viteza mai mare printre jaloane cu atat inaintezi mai greu pentru ca esti fortat sa iei piciorul de pe acceleratie, poate chiar sa franezi, deci muti masele de pe o parte pe alta. O viteza constanta aduce mai putin balans asa ca vei conduce mai rapid. Porsche 718 Boxster S 350 CP a fost modelul care ne-a ajutat sa intelegem legile fizicii.

Exercitiul 5: Launch Control - 580 CP

Putine masini au aceasta optiune, denumita Launch Control. Pentru a face aceasta plecare trebuie apasata puternic frana si turata masina la peste 5.000 de ture. La eliberarea franei, masina pleaca lansata spre 100 km/h. Noi am avut pe mana una dintre cele mai rapide masini de serie din lume - Porsche 911 turbo S 580 CP, care atinge 100 km/h in 2,9 secunde.

Exercitiul 6: din nou pe pista cu coupe-urile Porsche (300 CP - 350 CP)

In ziua 2, am ajuns din nou pe circuit cu patru modele Porsche: 718 Cayman - 2 litri 300 CP, 718 Boxster S - 2,5 litri 350 CP, 718 Boxster - 2 itri 300 CP, 718 Cayman S - 2,5 litri 350 CP.

Din pacate nu am reusit sa depasesc viteza de 210 km/h pentru ca regula este sa nu ne depasim intre noi si nici pilotul.

Exercitiul 7: ce se intampla cand sistemul de stabilitate este dezactivat iar masina fuge de spate

Nu dezactivati sistemul de stabilitate niciodata, mai ales daca asfaltul este ud, nu veti conduce mai rapid, veti conduce mai imprudent. Atat pilotii cat si noi am incercat de patru ori sa controlam masina si nu am reusit. Viteza a fost de doar 40 de km/h, iar simularea s-a facut cu o placa hidraulica care se misca rapid catre stanga sau dreapta cand rotile spate o traversau.

Pentru acest test am avut un Porsche Macan cu propulsorul de 2 litri 252 CP, transmisie automata, tractiune integrala si sistemul de control al stabilitatii PSM dezactivat.

Am aflat ca transmisia automata Porsche trece in neutru din drive in caz ca masina se rasuceste si din inertie incepe sa mearga cu spatele pentru ca aceasta sa nu aiba de suferit.

Exercitiul 8: pe circuit cu doua coupe-uri iconice (450 CP - 580 CP)

Am ajuns din nou pe circuit pentru doua ture cu doua masini senzationale, Porsche 911 Carrera 4 GTS - 3 litri 450 CP si Porsche 911 Turbo S - 3,8 litri 580 CP.

Cu aceste modele, cu frane ceramice si sistemul PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control), am trait cele mai tari senzatii pe circuit.

Exercitiul 9: Off-road

In off-road am condus un Cayenne Diesel cu motorul de 3 litri 262 CP. Inainte sa incepem testele am trecut SUV-ul in modul off-road prin butonul de langa schimbatorul de viteze si am ridicat garda la sol la nivelul cel mai inalt.

Cu butonul off-road activat, sistemul Porsche Traction Management automat va optimiza masina, care va trece in Sport+, pentru ca in anumite situatii ar putea fi nevoie de multa putere. Porsche Hill Control a fost de asemenea activat. Acesta are doua roluri, daca va opriti in timp ce urcati o rampa de 30-40 de grade si luati piciorul de pe acceleratie masina nu va pleca cu spatele daca sistemul a fost activat, iar la coborare franele vor fi aplicate automat si SUV-ul va merge cu 3 km/h sau mai mult, pentru ca puteti creste viteza din cruise control.