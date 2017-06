Inmatricularile de masini noi au crescut cu 23% in primele 5 luni ale anului, insa cele ale unitatilor second-hand s-au dublat. Astfel, 85% dintre masinile inmatriculate in acest an sunt la mana a doua.

Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a publicat raportul inmatricularilor pentru luna mai, care evidentiaza acelasi trend periculos inregistrat imediat dupa eliminarea timbrului de mediu la 1 februarie.

Astfel, datele oficiale arata ca in luna mai au fost inmatriculate 8.062 de masini noi, in crestere cu 27% fata de perioada similara a anului trecut. Inca o data, Dacia nu reuseste sa tina pasul cu cresterea pietei, intrucat numarul de masini inmatriculate a fost de 1.645, in crestere cu 9%. Astfel, cota de piata a celor de la Dacia a fost in luna mai de numai 20%, desi anterior detinea circa o treime din vanzarile de masini noi.

