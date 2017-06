Prezentat in fata publicului cu ocazia Salonului Auto de la Geneva din urma cu cateva luni, noul Audi RS5 a ajuns in cele din urma oficial pe piata auto de pe Batranul Continent. Modelele celei de-a doua generatii RS5 vor ajunge pentru inceput in showroom-urile din Germania, urmand a ajunge in scurt timp si in celelalte tari din Europa. Daca tot va deveni disponibil in scurt timp pentru toti europenii, haideti sa aflam si preturile la care aceste noi modele vor putea fi achizitionate!