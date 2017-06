Tehnologiile de care va dispune Opel Crossland X:

- innovative full LED, cu functii cum ar fi iluminarea in viraje, asistent pentru faza lunga si reglarea automata a fasciculului

- afisaj Head-up Display: proiecteaza cele mai importante date referitoare la viteza, navigatie si sisteme de asistenta, direct in campul vizual al soferului

- Camera video frontala Opel Eye: sta la baza diverselor sisteme cum ar fi Sistemul de recunoastere a indicatoarelor rutiere si Sistemul de avertizare privind parasirea benzii de circulatie

- Tempomatul cu limitator de viteza

- Sistemul de avertizare privind o coliziune frontala cu detectarea pietonilor si franare automata de urgenta

- Sistemul de detectare a somnolentei soferului evalueaza gradul de oboseala prin stilul de conducere si il alerteaza pe sofer daca este necesar sa franeze

- Asistentul pentru monitorizarea unghiului mort foloseste senzori ultrasonici pentru a alerta referitor la autovehiculele care circula in partile laterale ale autovehiculului, printr-o lumina de avertizare in oglinda respectiva

- Camera video panoramica pentru marsarier cu unghi de vizualizare de 180 de grade in spatele autovehiculului

- Sistemul automat de asistenta la parcare identifica locurile adecvate de parcare paralela si perpendiculara si parcheaza automat autovehiculul, soferul trebuind doar sa actioneze pedalele

- Scaunele fata ergonomice AGR (Campania AGR pentru un spate sanatos)

- Scaunele spate glisante individual pot fi deplasate cu pana la 150 de milimetri marind volumul portbagajului de la 410 la 520 litri si pot fi rabatate fractionat in raport de 60/40 pentru a obtine un volum de 1.255 litri, plasand astfel modelul in fruntea clasei din care face parte

- Asistentul personal de conectivitate si service Opel OnStar cu Hotspot WI-Fi si alte servicii cum ar fi rezervarea unei camere de hotel si cautarea unui loc de parcare

- sisteme IntelliLink compatibile cu Apple CarPlay si Android Auto, cu ecrane color tactile de 8 inch

- Incarcare prin inductie a smartphone-urilor, wireless

Motorizari Opel Crossland X

Opel Crossland X este disponibil cu o gama de cinci motorizari. Toate unitatile pe benzina cu trei cilindri si cele diesel cu patru cilindri sunt motoare ultramoderne, fabricate integral din aluminiu, cu cele mai mici valori de consum.

Versiunea de baza a unitatii pe benzina este motorul de 1,2 litri cu putere de 81 cp. Urmeaza motorul turbo de 1,2 l cu injectie directa de benzina si trei variante de transmisie diferite. Versiunea ECOTEC disponibila cu o transmisie cu cinci trepte cu nivel redus de frecare si dezvolta 110 cp. La fel de puternic este motorul turbo de 1,2 litri cu trei cilindri in combinatie cu transmisia automata cu sase trepte. Motorul pe benzina varf de gama este 1.2 Turbo de 130 cp, care genereaza un cuplu maxim de 230 Nm de la 1.750 rpm si este disponibil cu transmisia manuala cu sase trepte de viteza.

Motorizari diesel: 1,6 l 99 cp (15.300 euro), exista si o varianta ECOTEC si mai economica a acestui motor, cu sistem Start/Stop. Cel mai puternic motor diesel este cel de 1,6 l, cu o putere de 120 cp si cuplu maxim de 300 Nm pentru forta mare de tractiune in toate situatiile.

Pe langa serviciile telematice familiare precum apelarea de urgenta disponibila non-stop si actionarea de la distanta a incuietorilor, claxonului si luminilor, OnStar ofera acum si mai multe servicii. Noul Crossland X marcheaza, de asemenea, lansarea unui nou serviciu personal care le permite pasagerilor sa contacteze consilierul Opel OnStar nu numai pentru diagnoza sau aflarea adresei pentru anumite destinatii, dar si pentru a alege un hotel si a rezerva o camera sau a gasi un loc de parcare. Iar hotspotul Wi-Fi 4G LTE le ofera persoanelor de la bordul Crossland X conexiune rapida la internet pe dispozitive mobile.

Tehnologia de infotainment IntelliLink de ultima generatie include un ecran tactil color de pana la 8 inch cu integrarea smartphone-urilor prin Apple CarPlay si Android Auto. Si pentru a pastra telefonul mobil incarcat, puteti comanda un echipament in consola centrala pentru incarcare inductiva (wireless).