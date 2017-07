"Chiar daca volumele sunt foarte mici, cresterile sunt importante (practic s-au triplat, atat cele electrice +197,1% cat si cele hibride +194,6%) si arata faptul ca exista un potential important de crestere al acestei categorii de autoturisme care, stimulata corespunzator (asa cum este astazi), va realiza volume importante si va contribui, astfel, la reducerea poluarii generate de traficul auto", au declarat reprezentantii APIA.

In functie de tipul de combustibil, autoturismele cu motoare pe benzina incep sa domine piata, cu o pondere de 50,4%, in crestere cu 3 puncte procentuale, comparativ cu ponderea pe care o aveau dupa primele 6 luni din anul trecut (47,4%).

In ceea ce priveste gradul de penetrare in piata al celor doua categorii, remarcam faptul ca in cazul livrarilor de autoturisme cu motoare pe benzina, 5 marci si respectiv 9 modele dintre primele 10 marci / modele, cele mai vandute au o pondere peste aceasta medie (50,4%), in timp ce la motorizarile diesel, 8 din primele 10 marci / modele au o pondere peste cea a acestei categorii (48,0%).

In functie de culoarea preferata, alb si gri domina in continuare cererea, acestea inregistrand 31,1% si respectiv, 25,3% din totalul preferintelor. Urmeaza albastru cu 14,1% si negru cu 10,1%.

Romanii mai sunt interesati si de masini cu tractiune integrala (4x4). Acestea reprezinta 21,6% din totalul livrarilor realizate in primele 6 luni din 2017, pe un volum total de 12.755 unitati, in crestere cu 26,8% fata de 2016.

In functie de tara de provenienta a autoturismelor, 28,4% sunt de provenienta autohtona, 22,4% sunt fabricate in Germania, 11,1% sunt din Cehia; 8,0% din Spania si 7,6% din Turcia. In acest context, comparativ cu anul 2016, livrarile de autoturisme din productia autohtona au crescut in anul 2017 cu un consistent 28,5%, in timp ce cresterea autoturismelor din import este una mai mica, respectiv 19,2%.

La jumatatea anului 2017, livrarile de autovehicule noi inregistreaza comparativ cu anul 2016, o crestere consistenta de 17,1%. Pe ansamblul pietei, livrarile totale de autovehicule (autoturisme + vehicule comerciale) au inregistrat, in primele sase luni din 2017, o crestere generala de 17,1% (71.600 unitati) comparativ cu aceeasi perioada din 2016, cifra in interiorul careia avem autoturismele cu o crestere de 21,7% (58.967 unitati).

In ceea ce priveste autoturismele rulate (in marea lor majoritate nefiscalizate), se observa faptul ca, in primele sase luni din 2017, au fost inmatriculate peste 253.300 unitati (cca. 84% din volumul inregistrat pe intreg anul 2016), adica de 5,6 ori mai multe decat cele noi. Aceasta situatie se datoreaza, dupa cum APIA a si semnalat inca de anul trecut, eliminarii de la 1 februarie a.c. a Timbrului de Mediu. Ceea ce este si mai grav insa, este faptul ca s-a triplat numarul autoturismelor rulate importate cu emisii poluante ridicate (Normele Euro3 si Euro2), respectiv de la cca. 35.710 unitati in 2016 la cca. 103.607 unitati in 2017.

La autoturisme, in functie de volumele livrate, top-ul pe marci are pe primul loc Dacia, cu 18.026 unitati (30,6% cota de piata, pe un volum in crestere cu 27,2% fata de 2016), urmata de Volkswagen cu 6.501 unitati (11,0% cota de piata, volume in crestere cu 32,9% fata de 2016); Skoda 5.233 unitati (8,9% din total piata, volume in crestere cu 8,4%); Renault 4.607 unitati (7,8% cota de piata, volume mai mari cu 19,0%); Ford 3.694 unitati (6,3% din total piata, volume in crestere cu 26,8%); si Opel cu 2.612 unitati (4,4% din total piata, volume mai mari cu 31,6%).

Pe modele, cu cele 7.179 unitati vandute, Dacia Logan este cel mai bine vandut model in primele sase luni din 2017, urmat de Dacia Sandero cu 4.555 unitati, Dacia Duster 3.402 unitati, Skoda Octavia 2.227 unitati si Renault Clio, 1.767 unitati.

Analizand segmentarea pe clase, observam o evolutie mixta, majoritatea segmentelor inregistrand cresteri, unele chiar importante (Clasa E +51,9%, SUV +35,4%, Clasa B +24,2%, Clasa C +22,7%, Clasa F +13,8%, Sport +11,1% si Clasa A +3,5%) iar altele, scaderi, unele semnificative (MPV -31,3% si Clasa D -6,4%).