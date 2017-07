Volkswagen a confirmat ca va rechema in service circa 4 milioane de masini diesel pentru un update software care va reduce emisiile. Toate masinile vizate sunt inregistrate in Germania.

Grupul Volkswagen a anuntat la sfarsitul acestei saptamani ca intentioneaza sa cheme in service circa 4 milioane de masini diesel inregistrate in Germania. Dintre acestea, 800.000 de unitati vor primi un update similar cu cel realizat in urma scandalului Dieselgate pe alte 8.5 milioane de masini. Restul de 3.2 milioane de masini vor fi rechemate in cadrul unui acord semnat cu autoritatile germane care prevede instalarea unui software pentru reducerea emisiilor de oxid de azot.

Sursa foto: Automarket.ro