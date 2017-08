In ultimii ani, s-a vorbit tot mai intens despre automobilul viitorului, care va fi electric si autonom, printre altele, dar de foarte putine ori se vorbeste si despre rotile acestui automobil. Michelin a studiat aceasta problema si a reusit sa vina pe piata cu un prototip revolutionar. Avand in vedere ca un cauciuc standard necesita intre 15 si 38 de litri de petrol pentru a fi produs, este nevoie de solutii mai prietenoase cu mediul, mai ales ca acesta se descompune in substante toxice odata ce ajunge la groapa de gunoi.

