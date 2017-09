”Am evoluat mult in acesti 17 ani de productie. Am inceput ca o fabrica de tip greenfield, am produs prima anvelopa in octombrie 2000, iar acum suntem una din cele mai mari fabrici de anvelope din Continenta. Obiectivul nostru este sa crestem constant productia de anvelope premium si Ultra High Performance (de inalta performanta), care sunt mai complexe si necesita un nivel foarte inalt de expertizal”, spune directorul general, Sorin Samonid.

Anvelopele produse in fabrica din Timisoara contribuie la strategia Vision Zero a companiei. Continental si-a setat un obiectiv ambitios ce trebuie realizat in trei etape succesive: evoluarea de la cei mai buni in franare la zero accidente fatale, zero accidente cu victime si zero accidente.

Gama de anvelope fabricate in capitala Banatului variaza intre 13 si 20 de toli, avand simboluri de viteza pana la rata Y – 300 km/h. Fabrica produce anvelope UHP (Ultra High Performance), anvelope pentru vehicule electrice si pentru vehicule comerciale usoare (VAN).

”Suntem foarte mandri de rezultatul excelent pe care am reusit sa il atingem astazi: 200 de milioane de anvelope produse si livrate din fabrica noastra din Timisoara catre clientii din toata lumea” a declarat Sorin Samonid, directorul general al fabricii de anvelope Continental din Timisoara.