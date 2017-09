Noua fabrica Nokian Tyres va fi construita pe un teren neexploatat pana la acest moment si va fi amplasata in Dayton (Comitatul Rhea), Tennessee, SUA. Aceasta va avea o capacitatea de productie de 4 milioane de anvelope anual, cu potential viitor de extindere. Locatia va gazdui, de asemenea, o unitate de distributie cu o capacitate de depozitare de 600.000 de anvelope.

Lucrarile de constructiei sunt programate sa debuteze la inceputul anului 2018, urmand ca in 2020 sa fie produse primele anvelope in aceasta unitate.

„Investitia realizata de Nokian Tyres in Tennessee sustine dorinta noastra puternica de dezvoltare, cat si angajamentul asumat de a deservi cat mai bine clientii nostri de pe piata nord-americana,” a declarat Hille Korhonen, presedinte si CEO, Nokian Tyres.

Pe parcursul ceremoniei inaugurale, Korhonen a reafirmat obiectivul ambitios al companiei de a isi dubla vanzarile de anvelope pe piata nord-americana in urmatorii cinci ani. Aceasta a evidentiat, de asemenea, si obiectivul Nokian Tyres de a deveni lider in industria anvelopelor din punct de vedere al productiei sustenabile si acela de a deveni angajatorul preferat de populatia din comunitatile majore pe care le deserveste.

In noua unitate de productie se vor fabrica primele anvelope in anul 2020. In principal, noua fabrica Nokian Tyres se va concentra pe dezvoltarea gamei de anvelope destinate autoturismelor specifice continentului nord-american si camioanelor usoare. Capacitatea totala de productie de 4 milioane de anvelope anual va fi atinsa pana in anul 2022, ceea ce va permite Nokian Tyres sa satisfaca cererea in crestere din America de Nord. In acest fel, serviciul pentru clienti va fi imbunatatit prin scaderea timpilor de livrare si printr-o mai mare flexibilitate. In timp ce unitatea de productie din Dayton va deservi intr-un mod eficientizat clientii din America de Nord, va elibera, in acelasi timp, celelalte fabrici de anvelope Nokian Tyres de sarcina de productie destinata acestei regiuni, permitandu-le acestora sa asigure capacitatea necesara pentru sustinerea altor piete in crestere.

„Aceasta este o investitie in dezvoltarea viitoare. Este estimata o crestere a vanzarilor noastre totale, astfel incat va fi nevoie de o capacitate de productie suplimentara.Toate cele trei unitati de productie vor avea roluri importante in planul de dezvoltare al Nokian Tyres prin deservirea diferitelor piete regionale,” a declarat Pontus Stenberg, vice-presedinte al departamentului de vanzari.

„In acest fel ne vom putea consolida pozitia competitiva la nivel global prin implementarea unor tehnologii de varf. De asemenea, cresterea capacitatii noastre de productie va permite reducerea timpilor de livrare, extinderea portofoliului nostru de produse si consolidarea abilitatii generale a companiei de a isi deservi clientii la nivel global,” a rezumat Stenberg.

Nokian Tyres a fost fondata in 1988, insa isi are radacinile in anul 1898, cand a fost infiintata Suomen Gummitehdas Oy sau Fabrica de cauciuc finlandeza. Compania este cel mai nordic producator de anvelope din lume. Promoveaza si faciliteaza sofatul in siguranta, in conditii exigente. Anvelopele inovatoare pentru autoturisme de pasageri, camioane si masini grele, sunt comercializate in special in zonele cu zapada, impadurite, si cu conditii de sofat dificile din cauza anotimpurilor schimbatoare.

In 2015, cifra de afaceri neta a companiei a fost de aproximativ 1,4 miliarde euro, iar la finalul anului numarul angajatilor a fost de 4.400. Actiunile Nokian Tyres sunt listate la bursa Nasdaq Helsinki. Unitatile de productie se afla in Finlanda si Rusia. La sediul central din Nokia, Finlanda, are loc dezvoltarea centralizata a produselor, sunt finalizate prototipurile si sunt efectuate testele. Toate produsele sunt dezvoltate conform obiectivelor de siguranta durabila si de respectare a mediului pe parcursul intregului ciclu de viata al produsului. Sediul central al Nokian Tyres se afla in Nokia, Finlanda, iar sediul european este la Praga.