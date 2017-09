Motoarele diesel, comparativ cu motoarele pe benzina, prin prisma specificului arderii amestecului aer-combustibil, produc emisii mai mari de oxizi de azot si de particule. Acestea sunt emisii poluante cu efect nociv asupra mediului inconjurator si a omului.

Continental Brasov va deveni principala locatie de productie pentru modulul SCR la nivel mondial cu o capacitatea de productie anuala planificata de 4 milioane de unitati. „Cresterea rapida a capacitatii de productie este o provocare si, in acelasi timp, o mare oportunitate pentru echipa Continental Brasov de a-si dezvolta competentele si capacitatile”, a spus Dr. Joachim Zirbs, directorul locatiei.

„Solutiile inovative ale noului produs SCR contribuie major la cresterea locatiei si a dezvoltarii noastre ca si angajator progresist si atractiv. Suntem nerabdatori sa continuam proiectele de succes incepute, cu ajutorul a 200 de noi colegi pe care ii asteptam sa ni se alature pana la sfarsitul anului", a declarat Ramona Porca, managerul resurse umane al locatiei.

Compania se afla in Brasov de sase ani. In septembrie 2016 a fost inaugurat un nou centru de inginerie. Continental produce in Brasov unitati de alimentare cu combustibil, unitati de trasfer fluide AdBlue si o serie de componente necesare acestor unitati, spre exemplu pompe, filtre etc.