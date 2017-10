"Anul acesta, in Romania, comparativ cu 2016, aceeasi perioada de timp, au intrat masini cu norme de poluare intre Euro 2 si Euro 4, aproximativ 350.000 de masini, comparativ cu 146.000 de masini in 2016. (…) S-a constituit un grup de lucru in vederea calculului si gandirii corecte, nu asa cum s-a intamplat in perioada precedenta, incat sa gasim o metoda prin care masinile care polueaza, care au o norma de poluare mica si care au emisii de bioxid de carbon mari, sa plateasca o taxa de poluare", a spus ministrul, citat de Agerpres.

Gratiela Gavrilescu a spus ca la stabilirea cuantumului acestei taxe se va tine cont de capacitatea cilindrica a autovehiculului, de norma de poluare si de emisiile de bioxid de carbon.