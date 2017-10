Compania nipona Calsonic Kansei isi extinde businessul din Romania prin investirea a 30 milioane euro intr-o fabrica de componente electronice, la Ploiesti, unde va crea aproximativ 300 de noi locuri de munca.

Decizia finala a fost luata ca urmare a discutiilor purtate de ministrul Ilan Laufer cu reprezentantii Calsonic Kansei, cu ocazia vizitei din luna septembrie in Japonia si a fost comunicata printr-o scrisoare oficiala a directorului de operatiuni pentru Romania, Hiroyuki Horii.

Noua capacitate de productie va fi construita in vecinatatea celei existente in Ploiesti, investitie demarata de companie in 2006, si care in prezent are 630 de angajati.

...