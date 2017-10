Dorinta europenilor din ultimul timp de a cumpara SUV-uri ajuta modelele Nissan Qashqai si VW Tiguan sa inregistreze volume de vanzari din ce in ce mai mari. In septembrie, Nissan Qashqai a fost al doilea cel mai bine vandut model in Europa, fiind mai cautat decat doua modele de oras foarte populare si cu un pret de doua ori mai mic, Renault Clio si Opel Corsa.