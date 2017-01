Bursele se ofera la nivel national, cele mai multe, respectiv 20, fiind castigate in acest an de studenti ai Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca.

Lista este completata de tineri cu rezultate excelente de la Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti si Universitatea „Babes-Bolyai”. Din totalul de 40 de tineri, 8 au beneficiat de aceasta forma de sustinere si in anul universitar precedent, in timp ce restul sunt pentru prima data in program.

Valoarea fiecarei burse de studiu este de 9.600 de lei. Tinerii care beneficiaza de aceasta forma de sustinere din partea TenarisSilcotub au fost selectati de specialistii companiei atat pentru rezultatele foarte bune inregistrate la facultate in anul universitar precedent, cat si pentru potentialul lor de a deveni buni profesionisti si lideri. Procesul de selectie, demarat in luna septembrie a anului trecut, a urmarit abilitatile de comunicare ale tinerilor bursieri, capacitatea de analiza si calitatile de leadership, pasiunea pentru inginerie si inovare. Studentii care primesc aceasta bursa nu au la randul lor nicio obligatie fata de companie, fiind liberi sa isi aleaga ulterior propriile optiuni cu privire la viitoarea cariera sau continuare studiilor la nivel post-universitar.

TenarisSilcotub a initiat acest program in Romania in 2006, fiind in prezent la editia cu numarul 11; pana in prezent, s-au acordat 430 burse pentru tineri cu potential care studiaza la cele mai prestigioase facultati cu profil tehnic din tara.

Incepand cu 2014, programele destinate educatiei finantate de TenarisSilcotub s-au extins pentru a acoperi toate ciclurile de invatamant, incluzand aici programul “Scoala dupa scoala” dedicat claselor primare, programele non-formale pentru gimnaziu si liceu, Burse de Merit si Burse Tehnice acordate liceenilor si programul Roberto Rocca pentru studenti si doctoranzi.

TenarisSilcotub, divizia de productie a Tenaris in Romania, este cel mai important producator roman de tevi fara sudura de diametre mici, utilizate in diverse aplicatii din industriile energiei, mecanica si auto. Cu o echipa de 1.700 de oameni in Romania, TenarisSilcotub are unitati de productie la Zalau, Calarasi si Campina. Prin programele de dezvoltare sociala, compania investeste anual peste 1 milion dolari in educatie, sanatate si mediu.

Sursa foto: radu bercan, Shtterstock