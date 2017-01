Astfel, procesele clasice de recrutare au devenit tot mai sociale, mediul online jucand un rol tot mai important. De asemenea, formalitatea de la interviu a disparut, fiind in acest fel adaptat tot procesul generatiei Millennials.

„Tinerii din generatia Millennials, nascuti in perioada 1980-2000, sunt destul de greu de abordat de catre angajatori. Pentru acestia salariul nu este cel mai important si, de departe, nici singurul aspect pe care acestia il iau in considerare in alegerea unui loc de munca. De aceea procesul de recrutare este diferit”, a afirmat Raluca Penes, HR Coordinator Smartree.

Astfel, tinerii sunt acum usor de gasit si de atras in mediul online, pe retelele de socializare, unde isi expun cunostintele, dar si de unde isi extrag toate informatiile despre un posibil angajator. In plus, la interviu, este important ca recruiterii sa mentioneze aspecte legate de mediul organizational, pachetul de beneficii extrasalariale, flexibilitatea programului de lucru, existenta oportunitatii de a evolua profesional cat mai rapid, distanta fata de domiciliu, lucruri foarte importante pentru candidatii care fac parte din generatia Millennials.

Totusi, sunt si specializari si meserii pentru care, in procesele de recrutare, inca sunt aplicate teste de evaluare, in special in sectorul tehnic. Aici, validarea candidatilor este posibila doar prin aplicarea unor teste de specialitate.

Rapiditatea in recrutare, o noua tendinta in 2017

O alta tendinta vizibila pe piata muncii in ultima perioada a fost recrutarea intr-un mod foarte alert. Astfel, intrarea pe piata din Romania a unui numar mare de companii multinationale, intr-un timp relativ scurt, a generat un necesar suplimentar de personal. In acelasi timp, termenele scurte in care acest necesar trebuie livrat a afectat si calitatea proceselor de recrutare.

“Nu putine sunt acele situatii in care responsabilii de recrutare sunt presati de timp si sar peste anumite etape sau pasi in selectia candidatilor, de multe ori accentul punandu-se mai mult pe cantitate, decat pe calitate. Daca pana acum ceva timp un proces de recrutare dura chiar si o luna, sunt profiluri pentru care candidatii primesc raspunsul final, inclusiv oferta de angajare, de la primul interviu”, a mai spus Raluca Penes.

Recrutarea in companiile nationale vs. cele multinationale

Evolutia tehnologiei si noua generatie Millennials sunt resimtite la nivel global, astfel incat toate companiile sunt nevoite sa isi adapteze procesele de recrutare si functiile HR la cerintele pietei, conform Smartree.

Felul in care fac asta, difera insa. In cadrul companiilor multinationale care au puncte de lucru deschise in Romania, fluxurile HR sunt mult mai standardizate si procedurate, incercandu-se aplicarea lor de la nivel global la nivel local. Astfel, procedurile de recrutare pastreaza aceleasi etape si procese ca si la nivel global.

In schimb, in cadrul companiilor locale, oamenii de HR au oportunitatea de a se implica direct in elaborarea, definirea si eficientizarea unor proceduri si a unor politici de recrutare, care, daca se implica si departamentul de management, sunt mai usor de realizat si de aplicat.

Recrutarea nu are o reteta secreta

Chiar daca succesul nu poate fi garantat, este important ca responsabilii de HR sa inteleaga foarte bine profilul recrutat, sa identifice nevoile organizatiei si sa comunice permanent cu managerii departamentelor, implicandu-i direct in aceste procese. Participarea acestora depinde de politica si de marimea companiei. Exista companii in care, in afara reprezentantului HR, la interviul final pot participa atat managerul, cat si cel care ii va fi coleg viitorului angajat. Astfel, echipa se asigura ca viitorii colegi sunt compatibili si impartasesc aceleasi valori cu ale companiei.

„In mod ideal, managerul trebuie sa aiba ultimul cuvant in procesul de recrutare si de selectie, dar cu ajutorul si colaborarea directa cu responsabilii de resurse umane. Fiecare manager si team-leader trebuie sa isi selecteze oamenii compatibili din punct de vedere tehnic si al culturii organizationale”, a mai afirmat Raluca Penes.

Compania Smartree a fost infiintata in anul 2000 si ofera servicii de externalizare precum salarizare, administrare de personal, analiza si raportare pentru management, recrutare, munca temporara, consultanta in domeniu. Compania proceseaza 450.000 de angajati anual si are peste 150 de clienti, in majoritate companii multinationale, dar si companii cu capital integral romanesc.

