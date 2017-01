1. Fa-ti temele

"Am tratat fiecare interviu pentru internship ca pe un curs - am citit din carti si am rezolvat probleme inaintea testului (interviului). Pentru fiecare industrie exista carti din care poti afla multe lucruri", a spus Jessica Pointing, potrivit Business Insider.

Astfel de carti sunt de ajutor candidatilor, pentru ca pot afla care sunt temele care ar putea fi discutate in timpul interviurilor si includ si exercitii practice.

De exemplu, ea recomanda pentru cei care vor sa lucreze ca ingineri software sa citeasca "Cracking the Coding Interview" de Gayle Laakmann McDowell, iar cei celor care vor sa intre in consultanta "Case in Point" de Marc Cosentino.

2. Dezvolta o structura de rezolvare a problemelor

Stresul interviului ii poate face pe candidati sa se blocheze in timpul discutiei cu managerul de recrutare. In acest context, studenta de la Harvard sustine ca este important ca fiecare candidati sa adopte o mentalitate de rezolvare a problemelor.

Iata cateva idei care au ajutat-o pe ea sa treaca cu bine de intrebarile de la interviurile din domeniul consultantei:

repeta intrebarea si asigura-te ca ai inteles toate detaliile relevante;

explica obiectivele proiectului si intreaba daca mai sunt si alte obiective;

intreba orice doresti pentru a intelege totul clar;

vino cu idei si cu o solutie;

structureaza raspunsul;

arata ce reprezinta calculele facute;

fa un rezumat al proiectului la final

"Aceasta structura imi da siguranta ca am atins tot ce trebuia sa mentionez la un interviu de succes. In consultanta, oferirea de detalii despre cifre te ajuta sa faci diferenta intre un candidat bun si unul foarte bun", a explicat Jessica Pointing.

3. Simuleaza interviuri si fa strategii

"Este foarte important sa repeti inainte de interviu, intr-un cadru similar. Daca universitatea va pune la dispozitie simulari de interviuri, acceptati-le, sau gasiti la companii, profita-ti de ele. Fa o simulare de interviu de cate ori ai ocazia", spune Pointing.

De asemenea, ea le recomanda celor care au aceasta posibilitate sa isi programeze cel mai important interviu la final, astfel incat sa aiba ocazia sa faca practica la cele sustinute anterior.

4. Fa-ti un plan de rezerva

Interviurile pot fi destul de stresante si este dificil sa te tii pe pozitii in fata provocarilor angajatorului.

Pointing ii sfatuieste pe toti cei care merg la interviuri sa aiba si un plan de rezerva, astfel incat daca interviul pentru intership sau job pica sa aiba alternative.

"Daca iti doresti sa ai un job de vara si mergi la interviu fara sa te gandesti la alte lucruri pe care le poti face in acea perioada, sansele de a fi stresat la intalnirea cu angajatorul sunt mari. Insa, daca ai o alta oferta sau o vaga idee despre ce ai mai putea face in acea vara (de exemplu, sa calatoresti) miza pentru interviu nu mai este atat de mare. Cu cat ai mai multe optiuni, cu atat mai relaxat vei fi la interviu si cu atat iti vor creste sansele sa obtii acel job", considera studenta de la Harvard.

5. Aloca timp suficient

Participarea la interviuri de angajare nu presupune doar sa aloci timp discutiilor cu mai multi manageri de recrutare. Trebuie sa investesti timp pentru a citi, a pune in practica unele lucruri si chiar pentru a calatori.

"Am calatorit in tara de mai mult de sase ori in 12 saptamani pentru a participa la interviuri si am stat circa 80 de ore in avioane. Asigura-te ca ai timp suficient pentru a investi in procesul de cautare al intershipului dorit. Ar trebui sa aloci cateva ore in fiecare zi pentru a simula diverse variante de interviu. Eu am facut acest lucru dimineata", a aratat Jessica Pointing.

6. Fa-ti o lista de intrebari

Jessica Pointing recomanda ca dupa fiecare interviu, candidatii sa isi scrie intrebarile primite si raspunsurile, alaturi de punctele slabe pe care le-au avut si zonele pe care le pot imbunatati.

"Intr-un dintre interviurile din domeniul inginerie software, am ratat un detaliu care m-ar fi ajutat sa ofer o solutie mai eficienta, insa mi-am notat-o, iar intr-un raspuns ulterior, mi-a folosit la o alta intrebare. Dupa ce rezolvi mai multe cazuri si probleme, vei incepe sa recunosti anumite modele, si vei deveni mai increzator si mai rapid in rezolvarea lor", a explicat Pointing.

7. Pregateste si raspusuri la intrebari legate de comportament

Nu va concentrati doar pe intrebarile legate de specificul industriei. Pointing spune ca fiecare candidat trebuie sa isi pregateasca si raspunsuri pentru intrebari legate de comportament.

"Intrebarile care vizeaza comportamentul se incadreaza, de obicei, in mai multe categorii, cum ar fi leadership, munca de echipa, provocari si succese. Ideal este sa identifici povesti din viata ta care se incadreaza in aceste categorii si sa le pui pe foaie. Astfel, este vital sa iti scrii raspunsurile legate de comportament inainte de orice interviu", a sublinia Jessica Pointing.

Sursa foto: DenisFIlm, Shutterstock