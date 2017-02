Programul de burse AISB va fi lansat in data de 13 februarie.

Pentru anul 2016-2017, taxa de scolarizare in cadrul institutiei a variat intre 6.000 si 18.000 euro pe an, aceasta urmand sa fie pastrata si urmatorul an scolar.

Bursele AISB acopera taxele pentru un intreg an de studii, accesul la manuale si alte obiecte de studiu, transportul zilnic de acasa la scoala si retur, deplasarile de studiu organizate cu AISB, masa de pranz , turnee sportive scolare si un laptop pentru uz scolar.

Obiectivul programului de burse AISB este sa ofere elevilor de orice nationalitate, care nu se pot inscrie la programul de studiu AISB din cauza posibilitatilor financiare limitate, accesul la o educatie internationala. Inca de la inceputul programului, in 1999, AISB a oferit burse pentru 35 de elevi din Romania, copii cu rezultate remarcabile in invatamantul de stat si care, ulterior, au inregistrat performante si in cadrul AISB. O mare parte dintre bursierii AISB au studiat sau studiaza in strainatate, sunt angajati in companii multinationale, unii chiar revenind la Scoala Americana pentru a lucra.

„Beneficiarii burselor AISB sunt elevi care dovedesc capacitati intelectuale deosebite, implicarea in activitati comunitare si de voluntariat si care au un comportament etic din toate punctele de vedere, dar care au posibilitati financiare limitate. Toti acestia vor beneficia de Programul International de Bacalaureat, un program care raspunde nevoilor elevilor foarte motivati si care integreaza cele mai bune practici internationale din intreaga lume”, spune Catalina Gardescu, director de admitere al AISB.

American International School of Bucharest (AISB) este cea mai veche si mai extinsa scoala internationala din Bucuresti, infiintata in 1962 de catre Ambasada Statelor Unite, si rezidenta, in prezent, in campusul construit in 2001, pe o suprafata de 10 hectare. La nivel de an scolar 2016-2017, AISB si-a bugetat venituri de 16 milioane de euro, similare anului scolar precedent.

