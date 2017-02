Antreprenorul spune ca isi plateste angajatii cu un salariu mai mare decat minimul pe economie si cu toate astea pierde in fata Angliei cand vine vorba de atragerea potentialilor angajati.

"Din pacate, Anglia sau alte tari atrag foarte multi si cei care pleaca, se intorc sau nu, dar problema este cu cei care vin si ii inlocuiesc, care nu prea sunt in momentul de fata", spune proprietarul Calif, care subliniaza ca, in general, angajatii sunt greu de pastrat, dar de un an a inceput sa ii fidelizeze.

"Romania se confrunta cu cea mai mare criza de personal, cel putin in domeniul nostru. Este fara precendent, nu a mai existat asa ceva. Oamenii nu vor sa vina sa munceasca. Este o problema de educatie. Le este mai bine sa stea cu parintii decat sa vina sa munceasca 8-9 ore pe zi intr-o unitate de tip fast-food unde e de munca. Stau acasa la parinti care lucreaza foarte mult, au casa, au masa, au tigara, au 10 lei de buzunar si este foarte nasol pentru noi. Asa mai fac ei ceva la coltul strazii, pe romaneste se descurca si nu vor sa munceasca. Dar este nasol pentru noi ca tara pentru ca nu avem cultura de a ne dezvolta prin a munci. Nu te duci doar sa faci o munca, te duci sa si inveti prin acea munca", crede Radu Tanase.

Multi intreaba de salariu. Este normal, dar niciunul nu se gandeste la pensie.

Antreprenorul are doua unitati de fast-food si urmeaza sa deschida alte doua in Bucuresti in aceasta primavara. Atunci cand face recrutari, din 100 de persoane, doar 10 vin cu CV-ul la ei si dintre acestia ramane eventual o singura persoana.

"Multi asociaza fast-food ca fiind un loc unde nu sunt reguli. Nu este adevarat. Prima oara la un interviu multi intreaba de salariu. Este normal ca d-aia muncim, sa primim un salariu. Dar niciunul nu se gandeste la pensie, la cum se platesc asigurarile si noi le spunem aveti totul, vi se plateste totul, sunteti asigurati. Nu-i intereseaza! Daca incep de maine, imi puteti da un avans?, obisnuiesc sa intrebe. Ca informatie, dintr-o suta de persoane, vin 10 cu CV si se intalnesc cu HR-ul si din 10 daca ramane unul este bine. Asta este realitatea. Se pierd multi pe parcurs dupa o ora de proba", spune dezamagit Radu Tanase.

Calif, lant de restaurante fast-food specializat in kebab, a aparut pe piata romaneasca in 2010, cu o unitate in Centrul Vechi din Bucuresti. In prezent, Calif are doua unitati si asteapta o cifra de afaceri de 3,5 mil. euro si un profit net de 8% dupa extinderea la patru fast-food-uri in Capitala.

Sursa foto: Twinsterphoto/Shutterstock.com