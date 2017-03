O paralela intre cei doi giganti arata cat de important este un CEO puternic pentru impulsionarea inovatiei. Fiindca are o abordare radicala a modului in care poate fi favorizata inovatia intr-o corporatie, Amazon invinge Google in jocul produselor digitale pentru locuinte conectate, scrie revista CARIERE.

Recent, compania-mama a Google, Alphabet Inc., a scos la iveala Home – raspunsul dat lui Echo, produsul-rival al companiei Amazon – un nou jucator pe piata aparatelor si dispozitivelor care transforma caminele a milioane de oameni in asa-numitele „locuinte conectate”.

Conform estimarilor facute de BI Intelligence, piata produselor pentru locuinte conectate va creste cu o rata anuala de 67% pe parcursul urmatorilor cinci ani, mai rapid decat piata smartphone-urilor sau cea a tabletelor.

Citeste articolul complet revista CARIERE.

Sursa foto: IMD Lausanne, Switzerland. IMD is a top-ranked business school. - See more at: https://www.cariereonline.ro/leadership/management/jocul-inovatiei-google-iese-sifonat-din-lupta-cu-amazon#sthash.WD7ifCxX.dpuf