Compania de evaluare financiara Coface va deschide un centru de dezvoltare IT in Bucuresti, la inceputul lunii aprilie, unde vor fi angajate 80 de persoane.

Centrul din Capitala va permite companiei sa isi concentreze mai bine eforturile si expertiza.

Toti specialistii IT recrutati vor beneficia de programe de formare interna si externa, cu scopul de a fi permanent informati, din punct de vedere tehnic: instruirea pe o serie de teme functionale, metodologice si tehnice vor mentine personalul intern la curent cu toate modificarile, pentru a fi in masura sa progreseze continuu, in diferite domenii.

“Suntem in cautarea de persoane care au experienta in tehnologia software, ca de exemplu AngularJS, PhoneGap, Spring MVC, Jackson, JSF, Struts etc., persoane cu mintea deschisa si o gandire tehnica. Avem nevoie de oameni care au cunostinte de limba engleza, au dorinta de a invata si de a face parte dintr-o companie multinationala, care detine o varietate de proiecte provocatoare”, a declarat Eugen Anicescu, country manager Coface Romania.

Infrastructura hardware este concentrata intr-un Centru Unic de Date, complet securizat si situat in apropiere de Paris (cu sediul in doua centre fizice de Date, legate in modul active - active, in cadrul a 50 km distanta). Toate serverele Coface sunt gestionate din acest centru de date, inclusiv serverele pentru anumite tari. Voice over IP-ul si sistemul de videoconferinte leaga toate tarile, fiind asociate unui eco-sistem puternic, aflat in stransa legatura. Serverele de productie ruleaza in principal in Linux. In cea mai mare parte, Middleware (software care furnizeaza servicii pentru aplicatii, pe langa cele disponibile din sistemul de operare) sunt J2EE, ORACLE Database, IBM Data Stage ETL si EZ Publish pentru managementul continutului.

Coface este prezent in mod direct sau indirect in 100 de tari, oferind clientilor din aproximativ 200 de state acoperiri ale asigurarilor de credit.

