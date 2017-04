PwC Romania, una dintre cele mai importante companii de audit si consultanta, a dat startul campaniei de recrutare de consultanti juniori si interni pentru departamentele de audit si consultanta fiscala. In urma acestui proces, care se va derula in perioada martie-mai 2017, cel putin 120 de proaspat absolventi si masteranzi vor fi angajati in cadrul firmei.

„Vom continua si anul acesta sa folosim metode de selectie si recrutare cat se poate de inovative, interactive si adaptate generatiilor tinere, carora ne adresam. Intelegem ca inca de pe parcursul procesului de promovare, selectie si recrutare trebuie sa ne adaptam si sa raspundem asteptarilor in schimbare ale viitorilor nostri colegi. Vrem sa transmitem viitorilor nostri colegi ca la PwC vor gasi un mediu de lucru in care sa se simta confortabil, integrati, stimulati sa isi manifeste creativitatea, spiritul antreprenorial si sa aduca valoare lor si PwC. Le vom da posibilitatea candidatilor de a interactiona cu colegii cu mai mare experienta din PwC, pentru a-i cunoaste si a le intelege motivatiile, valorile – in asa fel incat alegerile de cariera pe care le vor face sa fie bine fundamentate si sa fie facute atat cu mintea, cat si cu sufletul. Este foarte important, credem noi, ca la inceputul carierei fiecare om sa faca alegerea potrivita, unde valorile lui sa rezoneze cu cele ale echipei din care va face parte; unde experienta si contributia lui personala sa conteze si unde diversitatea si flexibilitatea (traduse in toate formele ei posibile), sa fie parte din felul in care se intampla lucrurile zilnic”, a declarat Ramona Simulescu, liderul de resurse umane al PwC in Europa de Sud-Est.

Campania de recrutare a PwC se va derula intr-o maniera gamificata, bazata pe joc, interactiune, provocari. De asemenea, se vor utiliza noile tehnologii pentru a facilita procesul de recrutare, prin interviuri si testari virtuale, folosind inclusiv platforme mobile.

PwC reprezinta o retea de firme prezenta in 157 de tari, cu mai mult de 223.000 de angajati, care ofera servicii de calitate in domeniul auditului, consultantei fiscale si consultantei pentru afaceri.

Sursa foto: Shutterstock.com