Angela Coman a deschis centrul Belle Maison Spa cand avea 26 de ani, mai exact in 2011, iar in prezent are 9 angajate pe post de terapeut pe care le-a ales dupa energia pe care i-au transmis-o.

"Ma uit la energia pe care mi-o transmite (terapeutul) pentru ca acesta este primul lucru pe care il simt oamenii care intra in contact cu un terapeut. Clientul vine aici sa isi lase grijile, supararile, frustarile si vrea sa plece cu energie pozitiva. Iar daca terapeutul nu stie sa isi lase acasa problemele, nu este in regula. Trebuie sa stii sa te detasezi si sa te conectezi la ce se intampla aici", spune antreprenoarea.

Centrul spa pe care il detine are cinci camere cu terapii, in care lucreaza in weekend in colaboratori, mai ales in perioadele aglomerate. Chiar si asa, o angajata de 54 ani este cea mai solicitata. Ea are experienta ca asistenta si este specializata in masaj somatic si in terapia energetica Reiki.

"La un moment dat am cerut oameni cu experienta, dar cu timpul mi-am dat seama ca mai degraba iau un om si il invat eu. Am avut noroc de oameni pur si simplu. Am atras oameni care sunt pasionati de ceea ce fac si sunt stabili pentru ca ce se intampla pe piata in ce priveste angajarile imi da fiori. Sunt foarte multi tineri care nu stiu ce vor, care au niste pretentii care nu sunt bazate pe lucruri concrete, nu au rabdare sa invete. In momentul cand vine vara se gandesc la concedii si isi dau demisia si se reangajeaza dupa ce se termina perioada verii", sustine Angela Coman.

Antreprenoarea precizeaza ca nu este important doar cum arata si este amenajat spa-ul, ci mai ales terapeutul, care trebuie sa stie cum sa interactioneze cu clientul, cum sa aseze prosopul si sa aiba intuitie si inteligenta emotionala. "Sunt clienti care nu stiu sa ceara si atunci terapeutul trebuie sa intuiasca, sa simta atunci cand esti incordat. Conteaza mai mult aceste aspecte decat cum este amenajat (in spa)", spune Angela Coman.

Proprietara Belle Maison Spa ca salariile pentru terapeuti variaza intre 500 si 1.000 de euro in functie de experienta, in general pe piata spa, cu care tine pasul.

"Eu tin cont de angajati. Daca vad ca au trecut 6 luni sau a trecut un an si o persoana este langa mine, incep sa investesc in ea, prin cursuri, teambuilding-uri", completeaza antreprenoarea.

"La noi, spa-ul este asociat doar cu un rasfat al corpului, dar este o lipsa de educatie din acest punct de vedere. Oamenii trebuie sa asocieze spa-ul cu terapie prin apa, atat pentru spirit, cat si pentru trup. Este demonstrat stiintific ca odata ce corpul este masat sunt eliberati anumiti hormoni care ajung la creier si iti dau anumite stari. Deci, clar, influenteaza si psihic. Contactul este foarte intim: nimeni in afara de sot nu cred ca te mai vede atat de gol, atat de vulnerabil cum te vede maseur-ul", conchide fondatoarea Belle Maison Spa.

Uneori, sa risti inseamna totul in afaceri. Angela Coman, o tanara de 26 de ani, a lasat jobul confortabil si un salariu sigur, pentru a-si cladi propriul business. Iata povestea ei ca antreprenor, de la pasiune si entuziasm, la matematica in afaceri. Rezumand, a crezut intr-un lucru "care nu dadea semne ca ar putea sa functioneze".

Sursa foto: weerasak saeku/Shutterstock.com