Uneori sa risti inseamna totul (spre bine) in afaceri. Asa daca stai prea mult pe ganduri si ai nevoie de putin curaj, Angela Coman, o tanara care la 26 de ani a lasat jobul confortabil si cu salariu sigur, poate fi un exemplu despre cum a reusit sa cladeasca propriul business. Iata povestea ei ca antreprenor, de la pasiune la matematica in afaceri si de ce, in fond, a crezut intr-un lucru "care nu dadea semne ca ar putea sa functioneze".

In 2011, Angela Coman avea 26 de ani cand a decis sa renunte la o cariera in domeniul bancar si sa se apuce de afaceri doar cu pasiune si un curaj nebunesc: sa incerce. In cel mai rau caz, avea sa se lase de treaba si sa se intoarca la munca, intr-un birou, la patron, dupa ce lucrase timp de 4 ani la Libra Internet Bank, Piraeus Bank si Royal Bank of Scotland.

Totusi, tanara a riscat, in fond, totul pe o carte pentru un business pe care "pana l-am pus pe picioare a durat foarte mult timp": un spa - adica un serviciu pe care romani il priveau mai mult ca un capriciu. Dar a riscat. Si mai mult decat atat, de la pasiune si entuziasmul cu care a pornit, tanara a inceput sa se detaseze de acest elan emotional si sa gandeasca cum gandeste un antreprenor, adica sa aplice matematica in afacere.

Prima greseala in business: cand pasiunea si entuziamul nu inseamna totul

Cu o investitie initiala de 50.000 euro, bani proveniti din fonduri europene si un credit, Angela Coman a deschis acel spa boutique, Belle Maison, in orasul Otopeni. In termeni de business, locul a fost prima greseala (si mare) in business, dupa cum recunoaste acum tanara antreprenoare, mai ales ca viza clienti din Bucuresti. Iar locatia s-a dovedit a fi prea departe si, implicit, in decadere.

"La inceput nu mi-au lipsit pasiunea si faptul ca am crezut intr-un lucru care nu dadea semne ca ar putea sa functioneze si pana l-am pus pe picioare a durat foarte mult timp. Dar cred ca as fi mai atenta cu locatia: acesta a fost unul dintre lucrurile de care nu am tinut cont cand am deschis primul punct de lucru. M-a incantat mai mult cum arata casa, ca avea piscina, ca avea gradina si imi imaginam eu cum oamenii o sa coboare de la masaj la piscina si acolo sa serveasca ceaiul, dar nu a fost suficient. Trebuie sa tii cont de faptul ca oamenii tin foarte mult la timpul lor si calculeaza fiecare moment petrecut in trafic si atunci cu siguranta as vrea o locatie importanta. In rest, am avut noroc de oameni buni, de profesionisti. Business-ul se construieste cu oameni mai ales ca este pentru oameni si atunci calitatea umana este foarte importanta pentru mine", imi povesteste Angela (31 ani, in prezent).

Ea recunoaste practic ca a facut si greseli, insa "drive-ul interior" este necesar pentru cineva care vrea propria afacere. Mai mult, tanara a inceput sa schimbe entuziasmul de inceput cu matematica si a decis astfel sa relocheze unitatea spa in centrul Bucurestiului, lucru care s-a intamplat in 2014.

De ce este mai importanta latura rationala

La doi ani distanta, Angela Coman si-a apropiat treptat business-ul si serviciile de clientii pe care ii viza (si fizic, si emotional), fapt pentru care cei mai multi (70%) sunt fideli prin abonamentele le care le au la Belle Maison. In plus, cifra de afaceri este in crestere, cu 20%, la peste 133.000 euro in 2016 si o marja de profit de 30%.

"Cresterea de 20% este datorita faptului ca am capatat notorietate in piata, au inceput sa vina clienti noi adusi de clientii existenti. A fost si o crestere de pret pe care am facut-o la mijlocul anului. Si de aici s-a vazut. A fost o consecinta a faptului ca furnizorii au facut acelasi lucru si pretul nostru incepuse sa nu mai fie profitabil", recunoaste Angela.

Astfel, o intreb cat este matematica in business.

"Initial au fost 100% pasiune si entuziasmul de a face lucruri. Dar la un moment dat iti dai seama ca nu e suficient. La un moment dat as fi spus jumate-jumate, dar cred ca matematica este mai mult. In momentul in care te lovesti de lucruri si apar greselile iti dai seama ca pasiunea nu este suficienta si trebuie sa tii cont de niste factori. Cu cat prinzi experinta in business, cu atat incepi sa tii cont si de matematica", subliniaza tanara antreprenoare.

Cu matematica in minte si pe foaie, proprietara Belle Maison vrea sa creasca spa-ul prin servicii adiacente, cum ar fi masaj la birou in diverse companii si sa implementeze un concept de tip "fast beauty", cu servicii de cosmetica, masaj si coafor la birou. De asemenea, ea vrea sa urce la urmatorul nivel si sa deschida un al doilea centru spa, mai complex, cu sauna si hammam, pentru care cauta locul ideal in care sa-l deschida, mai exact undeva in zona Pipera-Barbu Vacarescu.

"Vreau sa aplic pentru un proiect pe fonduri europene si in functie de suma care va fi aprobata sa ma si sa ma orientez daca va fi un spatiu intr-o cladire de birouri sau o vila, o casa in zona de nord a Bucurestiului. Chiria este un aspect foarte important pentru un business de genul acesta. Acum reprezinta peste 25% din cheltuielile fixe, insa in nord, din contra, nu este mai ieftin, dar sunt si clienti cu potential (nr.r: financiar). Sunt si foarte multi expati in zona de nord", spune Angela. Ea subliniaza ca strainii au cultura spa-ului si atunci cand merg la spa cauta si un restaurant in apropiere.

Spa-ul, o afacere care incepe sa traiasca si din necesitatea oamenilor

Prin comparatie, romanii abia acum incep sa consider spa-ul o necesitate, nu doar un rasfat, si asta pentru ca si-au dat seama ca nu inseamna doar relaxarea corpului, ci si are influenta psihica.

"Este demonstrat stiintific ca odata ce corpul este masaj sunt eliberati anumiti hormoni care ajung la creier si iti dau anumite stari. Deci clar influenteaza si psihic. Contactul este foarte intim: nimeni in afara de sot nu cred ca te mai vede atat de gol, atat de vulnerabil cum te vede maseurul", spune Angela, care puncteaza ca preponderent vin clienti intre 30 si 35 ani, cu venituri de peste 1.000 euro (sunt cei care isi fac abonament de altfel), dar trec ocazional si adolecenti insotiti de parinti, tineri pentru petreceri de burlacite si, implicit, persoane cu venituri de 2.000 lei.

"Ma speriasem la un moment dat pentru ca aveam impresia ca oamenii vor fi mai reticenti cu cheltuielile pentru rasfat, dar clientii care au venit aici mi-au dovedit contrariul. Si am simtit ca au nevoie de acest lucru, nu mai este un rasfat, este o necesitate. Este o abordare holitistica: nu-mi rasfat doar corpul, vin si imi relaxez mintea, ma incarc, imi fac planuri noi. Este un moment intim, esti tu cu tine. Chiar este timpul lor, uita de telefoane, se conecteaza la ei", completeaza proprietara Belle Maison - centru spa in care lucreaza opt terapeute.

Pentru 2017, Angela Coman isi propune o crestere de 15% a business-ului fata de anul trecut si personalizarea serviciilor, strategie care ajuta la fidelizarea clientului.

"As merge din ce in mai mult pe ideea de a personaliza serviciul, de a tine cont de unicitatea fiecarui client in parte. Ne-am gandit la un moment dat sa facem un masaj in functie de zodie sau in functie de elementul caruia ii apartin, de foc, de aer, si sa facem niste studii legate de ce uleiuri I se potrivesc persoanei respective. As personaliza foarte mult, mie asta mi se pare ca este secretul (n.r.: in business", conchide tanara antreprenoare.

Ca o concluzie, pasiunea este cel mai important lucru in business, acel punct forte care iti da curaj sa te apuci de ce iti doresti, fie el si o mica afacere, insa la un moment dat trebuie sa tii cont ca nu mai inseamna totul si ca este esential sa schimbi entuziasmul cu matematica, adica sa incepi sa cresti afaceri, sa cresti vizibilitatea, sa faci bani.

Tu cand te apuci de afacerea ta?

Sursa foto: Belle Maison