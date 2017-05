De-a lungul timpului, unele mituri despre programele MBA s-au inradacinat adanc in mintea multor oameni. Cu toate acestea, un lucru este adesea trecut cu vederea - absolvirea unui MBA nu garanteaza insa si succesul in cariera. Foarte mult depinde doar de tine, de cat de mult esti dispus sa investesti si cat de mult astepti sa primesti inapoi din investitia depusa. Prin urmare, alegerea corecta a unui MBA este foarte importanta. In acest context, prof. Barbara Stottinger, decan al WU Executive Academy, a realizat o lista de sase mituri despre ce fac si ce nu fac programele MBA, despre ce promit si ce livreaza in final.

1. Programele MBA sunt mult prea scumpe si nu merita investitia

Nu este neobisnuit ca programele de MBA de renume sa coste atat de mult. Conform unui studiu, pentru a obtine o diploma de MBA in Europa costul ajunge in medie la 40.000 de euro. Inscrierea la un program de MBA la o universitate de top poate ajunge chiar si la 100.000 de euro. Din perspectiva in care in Occident multi oameni sunt dispusi sa-si achizitioneze o masina noua odata la cativa ani, programele de MBA nu mai sunt atat de scumpe. Spre deosebire de o masina noua, care incepe sa-si piarda valoarea in momentul in care iese pe usa dealerului, un program de MBA este o investitie pe termen lung si de valoare, reprezinta o oportunitate profesionala si deschide noi perspective de cariera.

2. Absolvirea unui program MBA iti garanteaza o cariera de succes si un salariu mare

O convingere larg raspandita este ca o diploma MBA este similiara cu avansarea in cariera si un salariu mai mare. Situatia este mai complexa de atat. Desi exista date statistice care arata ca multi dintre absolventi trec la un alt nivel al carierei in timpul sau dupa MBA, majoritatea acestora sunt de cele mai multe ori manageri pregatiti care vor sa dea maximum prin absolvirea unui astfel de program. O diploma MBA nu garanteaza avansarea in cariera si nici nu pregateste terenul pentru aceasta. Pe parcursul programului MBA, studentii nu dobandesc doar cele mai noi cunostinte privind complexitatea interdependentelor care exista in mediul de afaceri de astazi, ci lucreaza pe mai multe exemple din lumea reala pentru a-si dezvolta abilitatile practice si isi construiesc o retea profesionala exclusiva. Acest lucru este crucial pentru ca succesul carierei se datoreaza mai putin diplomei si mai mult cunostintelor pe care le ai si oamenilor pe care ii cunosti.

3. Chiar e nevoie de un MBA? O simpla diploma de business nu este suficienta?

O diploma MBA nu este doar o versiune suplimentara a unei licente in business pentru cei care si-o permit. In timp ce MBA-urile si programele in afaceri si economie sunt similare in ceea ce priveste continutul, cursurile de MBA pun accent mai mult pe nenumaratele cai prin care teoria poate fi pusa in practica. Mai mult, participantii la MBA sunt profesionisti care aduc anii de experienta de la locul de munca la masa. Prin urmare, va exista un schimb benefic de experienta si bune practici. Acest lucru este valabil mai ales in cazul in care clasa reuneste o varietate larga de nationalitati, culturi si absolventi non-business.

4. Toti absolventii programului MBA au doar grija banilor si a puterii

Exista opinii conform carora absolventii de MBA sunt interesati doar de cresterea bunastarii si a puterii, dar si de a aduce acasa mai multi bani decat sa le fie loiali angajatorilor si echipei lor. Unii merg atat de departe cu afirmatiile, incat sustin ca din cauza acestora a avut loc criza financiara si economica. Si acest mit este in contradictie cu realitatea. Desi pot exista si unele "oi negre", cei mai multi absolventi MBA nu sunt condusi de bani, ci de dorinta de a face ceva diferit in viata. Ei si-au fixat privirile asupra compararii notelor cu persoane din diferite medii culturale si profesionale si largirea orizontului lor cu scopul de a obtine o noua perspectiva asupra vietii.

5. Absolventii unui MBA trebuie sa fie antreprenori de succes

Antreprenorii de succes se disting in primul rand, prin curajul lor, dorinta lor de a-si asuma riscuri, capacitatea de a se afirma, deschiderea lor, capacitatile creative si pline de imaginatie si talentul de a se vinde pe ei si ideile lor. Daca iti lipsesc aceste calitati, vei lupta ca antreprenor, indiferent daca ai sau nu diploma MBA. Participantii la cursurile MBA invata sa gandeasca in termeni de piete, sanse si oportunitati. Capacitatea de a face lucrurile sa se intample este cheia succesului. Stim cu totii zicala "nimic nu este mai puternic decat o idee careia i-a sosit vremea". Chiar daca suna bine, este un nonsens. Cea mai buna idee este lipsita de valoare daca iti lipsesc cunostintele si aptitudinile necesare pentru a o transforma intr-o afacere de succes.

6. Absolventii unui MBA nu au capacitatea de a gandi “out of the box”

Multi absolventi de MBA sunt convinsi de principiile economice si teoriile pe care le-au invatat la universitate. Cu toate acestea, la o examinare mai atenta, devine clar ca in practica acestea nu mai sunt viabile, deoarece nu raspund provocarilor complexe ale mediului de afaceri actual, bazandu-se pe abordari de tipul one-size-fits-all. De fapt, opusul este adevarat - nu trebuie sa sapi prea mult pentru a realiza ca absolventii de MBA gandesc ”out of the box”, ba uneori chiar si redefinesc realitatea. Meg Whitman este un un foarte bun exemplu. In anul 1998, absolventa Harvard Business School a preluat un start-up numit eBay. Ulterior, ea a contribuit la mediatizarea acestuia, transformandu-l intr-o afacere de miliarde de dolari. Tim Cook, CEO al Apple, este un alt exemplu. Abordarile de tip one-size-fits-all pur si simplu nu functioneaza pentru oamenii care cu inventiile lor, in mod repetat rescriu regulile pentru industrii intregi.