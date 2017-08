Ascendis, liderul pietei de training si consultanta in domeniul dezvoltarii profesionale, a inregistrat in primele sase luni ale anului 2017 o cifra de afaceri de circa 3 milioane euro, in crestere cu 27% fata de aceeasi perioada din 2016, datorita cererii tot mai mari de programe de training si de teambuilding din partea companiilor.

In ultimii ani, tot mai multe companii au inceput sa puna accent pe pregatirea angajatilor, iar acest lucru se reflecta in cererea din ce in ce mai mare pentru programe de training si teambuilding. In cazul Ascendis, vanzarile de programe de training pentru angajatii din companii au crescut cu 30% in primele sase luni ale anului, in timp ce evenimentele de teambuilding solicitate in special de multinationale au cunoscut o crestere cu 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Companiile care au apelat la serviciile consultantilor Ascendis in primul semestru al anului au investit in programe care sa abordeze subiecte precum rezolvarea problemelor complexe, inteligenta emotionala, agilitate si gandire strategica, leadership in lumea Work 4.0, aliniere, cooperare si crestere, productivitate in vanzari, gandire critica, sau creativitate si inovatie.

In 2017, a existat, cu precadere, o cerere din ce in ce mai mare in randul companiilor pentru programe de evaluare a inteligentei emotionale in randul liderilor, care sa poata oferi siguranta psihologica angajatilor.

O alta tendinta remarcata in 2017 este integrarea elementelor digitalizate in programele de training si team building. Daca in programele de training micro-learningul (completarea trainingului de la clasa cu activitati in care se foloseste smartphone-ul) a devenit din ce in ce mai folosit, in programele de teambuilding se utilizeaza deja activitati outdoor digitale, care sustin si usureaza procesul de invatare.

"In lumea Work 4.0 – a patra revolutie industriala – organizatiile sunt mai plate si mai agile, iar puterea de decizie coboara chiar pana la nivel de individ. Ca sa poata lua deciziile corecte, angajatii au nevoie de competente diverse", a declarat Andrei Gosu, directorul general al Ascendis.

Afacerile Ascendis au ajuns la 3 milioane de euro in S1

Compania de dezvoltare profesionala Ascendis a incheiat prima jumatate a acestui an cu o cifra de afaceri de circa 3 milioane de euro (14 milioane de lei), in crestere cu 27% fata de primele sase luni din 2016.

“Unul dintre obiectivele pe care ni le-am stabilit la inceputul anului a fost depasirea unei cifre de afaceri de 6 milioane de euro in 2017, prag istoric pentru noi. Este un cadou pe care vrem sa ni-l facem anul acesta cand implinim 20 de ani de activitate. Pana la urma, cel mai bun feedback pe care o companie il poate primi de la clienti este cresterea vanzarilor. Dupa rezultatele obtinute la jumatatea anului, suntem increzatori ca vom atinge acest prag in 2017”, a declarat Andrei Gosu, directorul general al Ascendis.

In ceea ce priveste Eucom, compania de cursuri de limbi straine parte din grupul Ascendis, aceasta a inregistrat o cifra de afaceri de 2,1 milioane de lei la jumatatea anului, in crestere cu 12% fata de acceeasi perioada a anului trecut. In plus, SmartExperience, furnizorul de programe well-being, a marcat o crestere de 16% a vanzarilor in primul semestru al anului, pana la 0,5 milioane de lei.