Train Your Brain, una dintre cele mai active si apreciate companii de training si conferinte continua seria week-end-urilor de training pe litoral, la Hotel Ibis, Constanta. In datele de 1 si 2 septembrie 2017 va avea loc Sales Train Camp, iar pe 15 si 16 septembrie ne vom intalni, in acelasi loc, la Management & Leadership Train Camp.

Pe parcursul week-end-ului de training dedicat vanzarilor, in 1 si 2 septembrie, veti parcurge notiunile esentiale din tehnicile de vanzare si negociere, trecand prin vanzare B2B si telesales pana la zona de customer service si managementul conflictelor din procesele de vanzare si negociere. O sinteza succinta si completa a modulului de training de vanzari Train Your Brain, util atat celor aflati la inceput de drum in activitatea de vanzari dar si celor care au deja experienta in aceasta activitate, managerilor de departamente, team leader-ilor si proprietarilor de companii mici si mijlocii.

Temele abordate in 15 si 16 august, in week-endul dedicat managementului si leadershipului, te vor ajuta sa faci o radiografie a stilului de leadership folosit de catre tine in prezent, un ghid practic ce iti aduce instrumente ce vin din experienta unor manageri de mare notorietate, pentru a fi folosite in activitatea ta zilnica la "carma" echipei sau companiei.

Vei deprinde tehnici de constructie a obiectivului, stabilire a strategiei de atingere a acestuia, de analiza a indicatorilor de performanta, dar si tehnici ce te vor dezvolta ca si leader, cum ar fi: de motivare a echipei, dezvoltare prin feedback, delegare catre membrii acesteia si nu in ultimul rand, de conducere situationala a membrilor echipei, in functie de gradul lor de maturitate.

Train Your Brain a fost lansat de catre Alexandru Baltat in toamna anului 2012 si, de atunci, a organizat peste 120 de evenimente, seminarii, conferinte si traininguri open dar si inhouse, la care au participat peste 2000 de persoane din mai mult de 500 de companii din Bucuresti si din tara.

