Daca in urma cu un deceniu managerilor de HR le era foarte usor a gandi si planifica directii de cariera pentru angajati, in prezent competentele s-au schimbat, iar conceptul de cariera a inceput sa aiba semnificatii diferite pentru angajati, a declarat Lorena Furtuna, HR manager Oracle Romania la conferinta WS2GROW.

Ajunsa la a doua editie, conferinta WS2GROW este organizata de wall-street.ro si sustinuta de 7card, Lugera, Oracle si Smart Experience.

„Cred mai mult in responsabilitatea fiecarui individ de a-si face jobul astfel incat sa il motiveze sau de a-l schimba daca nu o mai face. Acum zece ani era simplu sa gandesti un parcurs de cariera pentru un angajat care sa il faca fericit, il luai de pe bancile facultatii, il integrai intr-un program de dezvoltare si ii promiteai un parcurs profesional pe zece ani, iar la final ca o sa ajunga lider. Acum s-a schimbat paradigma”, a declarat Lorena Furtuna.

Aceasta a explicat ca in prezent conceptul de cariera s-a schimbat, indivizii se uita la alte lucruri, iar piata trebuie sa se conformeze. „Nu mai tine de leadership individual, acum sunt de impact proiectele, echipele. In urma cu zece ani, compania stia in ce directie sa-si dezvolte angajatii: lideri, specialisti, oameni de platou. Acum nu mai functioneaza asa, unele joburi au disparut sau nu mai sunt la fel de bine platite. Ce faci? Schimbi jobul sau ramai sa faci ceea ce iti place, dar esti platit mai putin? E o intrebare la care angajatul trebuie sa-si raspunda”, a mai spun HR managerul Oracle Romania.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu