Misiunea HR-ului de a gasi, a dezvolta si a plasa omul potrivit la locul potrivit devine cu atat mai provocatoare in cazul companiilor cu mii de angajati, zeci de competente, atitudini si valori personale.

Revista HR Manager organizeaza o noua conferinta in seria de evenimente dedicate rolului strategic pe care resursele umane il joaca in orice companie, un eveniment dedicat exclusiv provocarilor de HR in companiile de servicii, in data de 2 noiembrie 2017.

Intr-o perioada in care performanta companiei este direct asimilata competentei si implicarii angajatilor, motivarea, retentia si engagement-ul lor stau la baza planurilor strategice in business.

