De Halloween, eJobs a intrebat angajatii romani care sunt lucrurile cele mai inspaimantatoare atunci cand vine vorba de locul de munca. 42% dintre acestia considera ca „un sef psihopat” reprezinta un motiv suficient de bun pentru a-si schimba locul de munca. Alti 29% si-a cauta un nou loc de munca din cauza „colegilor care injunghie pe la spate”, iar 10% sunt speriati de lucrul pana in toiul noptii. Sunt insa si angajati temerari (7%), care spun ca nimic nu i-ar putea inspaimanta atat de tare incat sa fie nevoiti sa isi caute un alt job.

Topul celor mai inspaimantatoare lucruri cu care romanii se confrunta zilnic la birou este dominat de volumul urias de munca (21% dintre respondenti). Alte obstacole cu care se mai intalnesc angajatii romani sunt „sefii clovni” (14%), „colegii vrajitori” (13%) sau „sedintele de circ” (12%). Lista continua cu stresul de a ajunge la o ora fixa dimineata, la birou; teama de a fi concediat, lucrul cu un sef incompetent, neplata salariului sau lipsa comunicarii in interiorul organizatiei.

Spre deosebire de petrecerile de Craciun, care au deja loc in companii de cativa ani, Halloween-ul abia acum incep sa-si croiasca drumul in cultura organizationala a angajatorilor romani.

Dintre cei foarte putini romani care tin aceasta sarbatoare, 41% merg la o petrecere tematica in afara companiei, 30% se bucura de prajituri specifice si dovleci sculptati, 19% au parte de o petrecere sau un concurs de costume de Halloween chiar in companie, iar 15% vin la birou in costume traznite. In ceea ce priveste bugetul alocat pentru sarbatorirea Halloween-ului la job, 76% dintre angajati nu cheltuie nimic in acest scop, 14% cheltuie mai putin de 50 de lei, iar 11% aloca peste 50 de lei.

Studiul a fost realizat in luna octombrie 2017, pe un esantion de 1.299 de respondenti, dintre care 63% sunt salariati fara functii de conducere.

Sursa foto: Shutterstock.com / Nomad_Soul