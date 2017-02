Producatorul francez de cosmetice L’Oreal analizeaza vanzarea magazinelor The Body Shop, pentru 1 miliard de euro, la mai putin de 10 ani dupa cumpararea acestora, din cauza rezultatelor nesatisfacatoare, relateaza Financial Times.

L’Oreal a cumparat The Body Shop in martie 2006, pentru 652 de milioane de lire sterline. Retailerul a avut probleme comparativ cu alte divizii ale L’Oreal, iar in primul semestru din 2016 vanzarile in termeni comparabili ale The Body Shop au scazut cu 0,6%, la 398,6 milioane de euro, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. Pierderile operationale s-au inrautatit la 22,2 milioane de euro, de la 7,2 milioane de euro, conform News.ro.

Informatia a devenit publica cu o zi inainte ca L’Oreal sa publice rezultatele anuale, iar compania franceza a angajat banca Lazard pentru a analiza pusibila vanzare a The Body Shop, pentru 1 miliard de euro. The Body Shop a fost fondata de Anita Roddick si sotul sau Gordon in 1976 si are peste 3.000 de magazine in 66 de tari.

Sursa foto: Alexeynovikov | Dreamstime.com