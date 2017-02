Olivian Bogdan, un tanar antreprenor dintr-un sat de langa Cluj, a lansat pe piata o gama de specialitati din carne de porc crud-uscate. Produsul, denumit Salinate, este unic in tara prin modul de prepare: este tinut initial intr-o saramura de la o fantana si apoi la maturat in Salina Turda. Iata unde poate fi gasit si ce planuri are cu el.

Olivian Bogdan este din satul Mihai Viteazu din judetul Cluj, unde parintii sai au fondat compania, in 1992, CIA Aboliv producatoare de carne si preparate din carne. In urma cu doi ani, insa, familia Bogdan a decis sa lanseze un produs premium si unic in tara prin modul de preparare. Asa a aparut acum Salinate, singurul produs traditional pe baza de carne atestat la nivelul judetului Cluj.

Produsele - impartite in patru sortimente: ceafa, cotlet, pulpa si piept de porc - sunt facute din carne de porci din rasele Bazna si Marele Alb, crescuti in gospodariile satenilor din zona Turda.

Salinatele, produse in cantitate limitata

Dupa procesare, produsele stau timp de 25 de zile intr-o saramura naturala provenita de la o fantana din satul Micesti, iar ulterior sunt adapostite inca 25 de zile pentru maturat intr-o galerie din Salina Turda. Astfel, produsele isi iau gustul sarat si din aerul din salina.

"Am ales acest spatiu pentru ca a fost masurat din punct de vedere al umiditatii si temperaturii timp de un an de zile in care am constatat ca fluctuatiile de temperatura si umiditate sunt foarte mici ceea ce este foarte bine pentru produsele maturate. Spatiul este inchiriat de 2 ani, timp de 1 an s-au facut teste si amenajari. Aceasta este a doua sarja. Capacitatea este de 400 de kg/luna, deci este foarte, foarte mica", spune Olivian Bogdan, directorul CIA Aboliv, companie controlata de antreprenorul Bogdan Ilie Daniel.

Compania a investit in total 100.000 de euro in producerea si lansarea produsului Salinate. Cum Salinatele sunt produse in cantitati mici, acestea se vor regasi momentan in cele patru magazine proprii ale familiei Bogdan (3 in Cluj si 1 in Turda), in automatele din Salina Turda, dar urmeaza sa apara in lantul Mega Image.

"Avem semnat un contract cu Mega Image. O sa incepem cu magazinele lor premium din Bucuresti si speram cat de repede si cu cele din Cluj-Napoca. Vor fi in doar 20 de magazine in Bucuresti. 60% din productia lunara o sa fie in Mega Image, de la sfarsitul lunii februarie", spune Olivian Bogdan.

Astfel, la o productie de 400 kg pe luna, Salinatele pot aduce o cifra de afaceri de 100.000 euro in primul an, ceea ce reprezinta sub 2% din business-ul CIA Aboliv, cu afaceri de 15 milioane de euro.

Produsele nu se vor regasi si in restaurante, insa familia Bogdan doreste sa le introduca in mall-urile clujene Vivo si Iulius Mall. "Si pe langa asta vrem sa vorbim si cu cei de la aeroport. Exclusiv piata interna", conchide Olivian Bogdan.

El spera ca produsul sa fie inregistrat la nivel european. De asemenea, tanarul antreprenorul vrea sa infiinteze o asociatie a crescatorilor de porci din zona care sa furnizeze carne pentru fabrica CIA Aboliv.

CIA Aboliv este unul dintre cei mai mari furnizori de produse private labels din Romania, cu o o cifra de afaceri de 15 milioane de euro, 350 de angajati si o capacitate de productie de 80 de tone/zi. In fabrica modernizata de la Mihai Viteazu se produc peste 200 de sortimente din toata gama de preparate din carne, iar calitatea acestora permite prezenta atat in marile retele de supermarketuri, cat si pe piata traditionala. Produsele sunt comercializate sub doua marci inregistrate, Brio si Apetit.

Unitatea este certificata conform sistemelor HACCP, ISO 22000-2005 si IFS FOOD si detine autorizatie sanitar-veterinara pentru schimburi intracomunitate.

Sursa foto: Marinela Oprea/Wall-street.ro