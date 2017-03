Salad Box, lantul de restaurante fondat in 2012, a incheiat anul trecut cu afaceri de 22 milioane de euro, pretul unei salate pe plan local fiind de 4-5 euro, in timp ce in Marea Britanie ajungand la 7 lire, a spus Dan Isai, unul dintre fondatorii afacerii.

„Anul trecut am facut afaceri de 22 mil. euro cu salate vandute cu 4-5 euro. In Anglia si SUA o salata costa 7 lire. Si partea de profit nu se compara. Angajatii sunt mai scumpi, insa diferenta de punct de vanzare compenseaza mult”, a declarat Dan Isai, in cadrul conferintei (Re)Construct, eveniment marca wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor, realizat in parteneriat cu Sonae Sierra, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.

In prezent, lantul Salad Box a ajuns la circa 50 de locatii in Romania, potentialul pentru piata locala fiind de maxim 70 de puncte de vanzare. 70% din locatii sunt in sistem de franciza.

„In Romania am creat sapte concepte in jurul Salad Box pentru a-i tine pe francizati in acest business, sa nu investeasca banii obtinuti din franciza Salad Box intr-o afacere in transport, de exemplu. Romania este inca o tara buna, unde se pot face bani, unde poti sa cresti. Acum avem 3.400 de angajati, am crescut de la un business de familie cu patru angajati la o mica corporatie”, a mai spus Isai.

Pe plan international, strategia vizeaza pentru acest an deschiderea a trei noi locatii in Ungaria, unde lantul va ajunge la 10 puncte de vanzare, respectiv inaugurarea de noi restaurante in Miami sau Londra.

„Food-ul este noul fashion. Noi avem ca target sa avem cam 50% din piata de food-court pana anul viitor. Asa poti avea o oarecare putere de negociere cu mall-urile. Conceptul conteaza. Cand cladesti un business te gandesti in primul rand sa nu moara maine. (…)Nu cred ca food-court-ul trebuie marit foarte mult, mai multi operatori, profit mai mic. Mai important este mixul decat suprafata, ar trebui crescut la partea de dinning”, a adaugat Dan Isai.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu