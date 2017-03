Almina Trading are o activitate de 20 de ani pe piata locala si este cel mai mare operator medical din judetul Dambovita. Compania are in componenta opt centre medicale, cinci in Targoviste, doua in Pucioasa si unul in Buftea si doua laboratoare (Targoviste si Buftea), oferind servicii integrate de ambulator, imagistica si analize de laborator.

In cele opt unitati lucreaza peste 125 de specialisti. Potrivit reprezentantilor companiei achizitionate, Almina Trading a inregistrat la nivelul primelor noua luni ale anului 2016 o cifra de afaceri de aproximativ 1,3 milioane de euro.

"Finalizarea acestei tranzactii inseamna un nou inceput pentru noi. Vom face parte din grupul celui mai mare operator medical privat din Romania", a declarat dr. Lavinia Ionescu, fondatoarea Almina Trading.

Pana acum, grupul MedLife a ajuns la cea de 15-a achizitie, Almina Trading si Anima fiind ultimele anuntate. MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sanatate din Romania, incepand cu 2009 a deschis sau a achizitionat 83 de unitati medicale.

MedLife s-a listat in decembrie la Bursa de Valori Bucuresti, prin vanzarea a 8,84 milioane de titluri, si a strans din piata 230 milioane lei (50,9 milioane euro) de la investitorii privati, miscare care a reprezentat cel mai mare IPO a unei companii private la bursa romaneasca.

Pachetul majoritat al companiei MedLife este detinut in continuare de familia Marcu. MedLife a afisat pentru anul trecut pierderi de 1,66 milioane lei, la o cifra de afaceri in crestere cu 29%, pana la 503 milioane lei, potrivit rezultatelor financiare consolidate neauditate.