Compania Bayer invita startup-urile si companiile cu experienta in domeniul sanatatii digitale sa aplice pentru finantare in cadrul editiei 2017 a Grants4Apps, a cincea editie a programului la nivel mondial. In acest an, Bayer are in vedere sprijinirea solutiilor digitale inovatoare in domeniul sanatatii menite sa rezolve o serie de provocari din sectoarele comerciale, de dezvoltare si cercetare ale diviziei de farmaceutice a companiei.

In cadrul editiei din acest an a programului Grants4Apps, sunt deschise doua linii de finantare:

Accelerator

Aceasta linie de finantare vizeaza proiecte care integreaza noile tehnologii si modele de afaceri. Linia de finantare este deschisa pentru startup-uri specializate in domeniul sanatatii digitale. In cadrul acestei linii, pana la 5 proiecte vor primi finantare in valoare de 50.000 de euro.

Dealmaker

Prin aceasta linie de finantare sunt vizate solutii si proiecte menite sa rezolve aspecte si provocari de afaceri specifice. Linia de finantare este deschisa pentru companii cu experienta ce pot adresa nevoi specifice ale diviziei de farmaceutice a companiei.

Startup-urile si companiile pot depune aplicatii in perioada 1 aprilie - 30 iunie 2017.

Pe langa sprijinul financiar alocat dezvoltarii, startup-urile vor primi in mod gratuit spatiu de lucru in cadrul sediului Bayer Pharmaceuticals din Berlin in perioada septembrie - noiembrie 2017, mentorat si sfaturi profesioniste despre extinderea afacerii, cercetare de piata, planificare financiara si atragerea investitorilor.

Peste 100 de experti Bayer vor fi implicati in procesul de evaluare a aplicatiilor in urma caruia vor fi desemnati castigatorii.

De la infiintare, programul Bayer Grants4Apps a inregistrat peste 1.000 de aplicatii din peste 70 de tari. Peste 50 de aplicatii au primit granturi, iar in prezent, Grants4Apps deruleaza si sustine proiecte in 22 de tari printre care si Romania.

Bayer este o companie globala cu principale competente in domeniul Stiintelor Vietii, medicina si agricultura. In anul fiscal 2016, Grupul avea aproximativ 115.200 de angajati si a inregistrat vanzari de 46,8 miliarde euro. Cheltuielile cu capitalul au ajuns la 2,6 miliarde euro, iar cele cu proiectele de cercetare si dezvoltare (R&D) la 4,7 miliarde euro. Aceste cifre nu vizeaza operatiunile din domeniul polimerilor de inalta-tehnologie, care a fost cotata la bursa drept companie independenta sub numele de Covestro, pe 6 octombrie 2015.