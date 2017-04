"Italia este o tara mai birocratica decat Romania, dar este mai predictibla. La noi aplici tot ce iti cer si nu stii daca se intampla sau nu se intampla. Acolo aplici tot si stii ca la termenul stabilit se intampla. Noi am deschis compania in Italia in noiembrie si pe 30 martie am deschis primul restaurant, cu absolut toate procedurile", a declarat Calin Ionescu, COO KFC Romania, la Conferinta Nationala a Industriei Ospitalitatii.

Compania KFC Romania a deschis prima sa unitate din Italia, in orasul Verona, in urma unei investitii de 800.000 de euro. Restaurantul a fost deschis cu o echipa de romani care vorbesc limba italiana si care au lucrat anterior in Romania, iar in locatie lucreaza 30 de oameni, printre care si italieni.

De asemenea, unitatea este coordonata de un lider roman (din pozitia de Director de Restaurant), care locuieste in Italia de multi ani si care si-a inceput cariera cu multi ani in urma in cadrul unui restaurant Pizza Hut din Romania.

"Compania noastra va raspunde necesitatilor zonei de nord-est a Italiei, unde planuim sa deschidem 3 restaurante anul acesta si peste 20 de locatii in urmatorii 5 ani", a declarat anterior Mark Hilton, franchise business consultant KFC Romania.

In 2016 a fost inregistrat un numar de peste 30 de milioane de clienti in toate restaurantele KFC. Reteaua a crescut la 63 de unitati in Romania, cu doua alte restaurante in Republica Moldova.