In medie cumparatorii viziteaza magazinele online de 3-4 ori pe saptamana si 77% dintre aceastia fac cumparaturi de cel putin doua ori intr-un an de la acelasi magazin, conform unei analize realizate de GPeC si iSense Solutions. Atunci cand aleg un magazin online, romanii sunt atenti la pretul serviciilor sau al produselor si aleg sa faca cumparaturi online pentru a economisi timp.

Cei ce nu cumpara viziteaza magazinele online de aproximativ 5 ori pe an. Totusi, 64% dintre acestia nu intentioneaza sa faca cumparaturi online in urmatoarele 3 luni, principalele motive fiind teama ca produsele vandute online nu corespund realitatii (69%), imposibilitatea testarii produselor achizitionate (53%) sau potentialul fraudarii (51%).

De unde cumpara romanii cel mai des de pe internet

eMAG ocupa prima pozitie in topul site-urilor de pe care romanii cumpara cel mai des, fiind preferat de 58% dintre cumparatorii online. Clasamentul continua cu site-ul de anunturi OLX si retailerul online elefant.ro, cu 12%. Aceiasi jucatori ocupa primele 3 pozitii si in topul platformelor online de pe care romanii au facut cumparaturi in ultimele 12 luni, eMAG (73%), OLX (31%) si elefant.ro (26%). Clasamentul continua cu Okazii.ro (18%) si H&M (17%).

eMAG (55%), elefant.ro (16%) si OLX.ro (14%) sunt tot primele 3 site-uri de pe care romanii au cumparat in ultimele 12 luni de cel putin 2 ori. In clasament urmeaza H&M (8%) si Fashion Days (7%).

Ce produse si serviciile cumpara romanii online

Cu o medie de 3 ori pe an, 90% dintre respondentii studiului prefera sa achizitioneze din mediul online produse electronice si electrocasnice. Clasamentul continua cu achizitia de computere, accesorii software si hardware (82%), imbracaminte si incaltaminte (80%), cosmetice si produse farmaceutice (77%), sejururi si servicii de turism (70%), servicii in domeniul telecomunicatiilor (69%), carti, reviste si DVD-uri (67%) sau produse alimentare si catering (55%).

Intr-un an, cele mai mari sume alocate de romani pentru cumparaturile online sunt in turism (1.313 lei / an), pentru achizitia de electronice si electrocasnice (1.076 lei / an), accesorii auto (818 lei / an), calculatoare, produse software si hardware (793 lei / an) sau mobila si decoratiuni interioare (715 lei / an).

Motivele achizitiei din mediul online

72% dintre respondenti aleg un magazin online pentru a economisi timp. 51% dintre romani prefera shopping-ul online pentru varietatea mare de produse gasite si posibilitatea de a compara usor ofertele propuse. Pentru aproape jumatate dintre cumparatorii online, 48%, preturile mai accesibile sunt principalul factor de selectie al unui magazin online, in timp ce 43% dintre acestia spun ca si-au gasit produsul dorit doar pe internet. 41% dintre respondenti apeleaza la ofertele magazinelor online din comoditate, in timp ce 6% dintre acestia considera cumparaturile online ca fiind cele mai populare.

Atunci cand aleg sa achizitioneze un produs de pe un anumit site, principalele criterii de evaluare sunt: pretul produsului, increderea pe care o ofera magazinului online, timpul de livrare, calitatea informatiilor de site si usurinta procesului de cumparare.

Metode de plata cel mai des folosite

Plata in numerar la primirea coletului este pentru 78% dintre respondenti metoda preferata. 50% dintre cei chestionati mentioneaza ca platesc si online folosind cardul, urmata de plata in numerar la sediul magazinului, 17%. Pentru transferul bancar sau folosirea serviciilor de ”bani virtuali” opteaza 9% dintre romanii chestionati.

In ceea ce priveste plata online, lipsa increderii in magazine este principalul motiv pentru care romanii nu folosesc cardurile bancare. Frauda se claseaza pe locul secund, in timp ce timpul lung de recuperare a banilor in cazului unui retur este un alt motiv suficient de puternic pentru a nu realiza plati online cu cardul.

Suma maxima medie pe care romanii au platit-o folosind cardul bancar a fost de 1.486 lei.

Fidelizarea clientilor

In ceea ce priveste fidelizarea clientilor, 13% dintre respondentii studiului nu au cumparat in ultimul an de la acelasi magazin online pentru ca nu au gasit produsul sau serviciul cautat (54%), au gasit oferte mai bune in alta parte (27%) sau nu au fost multumiti de serviciile magazinului (3%). De asemenea, 72% dintre respondentii studiului declara ca ar avea mai multa incredere in a face cumparaturi online daca ar exista o asociatie care sa reprezinte interesele consumatorilor.

Atunci cand opteaza spre achiziitiile online, romanii sunt atenti si la conditiile de garantie si servisare (84%), politica de retur a magazinului (80%), informatii despre procesul de cumparare si modalitatea de plata (76%).

Cercetarea a fost realizata in luna aprilie 2017 pe un esantion reprezentativ urban format din 1.012 respondenti selectati din panelul online researchromania.ro, persoane cu varsta peste 18 ani, utilizatori de internet.

