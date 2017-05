Gigantul american Coca-Cola aduce in economia romaneasca 448 de milioane de euro, echivalentul a 0,3% din PIB, arata rezultatele studiului „Impactul socio-economic al sistemului Coca-Cola in Romania”.

Peste jumatate din aceasta suma, generata de intregul lant de valoare Coca-Cola, reprezinta contributia la bugetul de stat – 241 milioane euro - si constituie 0,8% din toate taxele incasate de statul roman. Taxele si impozitele platite pe intregul lant Coca-Cola reprezinta 54% din total valoare adaugata.

Totodata, fiecare loc de munca la Coca-Cola genereaza alte 12 locuri de munca in economie. In total, sistemul Coca-Cola angajeaza pe plan local 1.500 de persoane. Pe intregul lant, prezenta Coca-Cola in Romania sustine 19.900 de locuri de munca, ceea ce echivaleaza cu 0,3% din intreaga piata a fortei de munca din Romania.

Coca-Cola HBC a avut anul trecut vanzari de peste 950 de milioane de litri (167 mil. de navete), in crestere cu 9% fata de anul precedent, conform celui mai recent raport al companiei. Cresterea din Romania a fost a doua cea mai mare din cele peste 20 de tari unde activeaza gigantul Coca-Cola HBC, un business de 6,2 miliarde de euro anual.

In Romania, sistemul Coca-Cola este format din Coca-Cola Romania - filiala a The Coca-Cola Company, pro­prietarul marcilor inregistrate - si par­tenerul sau Coca-Cola HBC, care imbuteliaza si distribuie produsele Coca-Cola sub licenta The Coca-Cola Company in Romania. Imbuteliatorul Coca-Cola a intrat pe piata din Romania in 1991 si opereaza in prezent trei unitati de productie in Ploiesti, Timisoara si Vatra Dornei. Compania are 14 puncte de distributie pe plan local.