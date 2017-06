GlaxoSmithKline (GSK), una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, are o strategie de responsabilitate sociala corporativa pe termen lung in Romania. GSK Romania a realizat investitii in comunitatile din Romania, in valoare de peste 373.000 de euro, potrivit celor mai recente date centralizate in raportul de CSR al companiei din anul 2014 - 2015. Dana Constantinescu, director corporate affairs si comunicare GSK Romania, a relatat intr-un interviu acordat wall-street.ro care sunt proiectele CSR ale companiei si ce investitii necesita acestea.