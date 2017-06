Cele mai atractive oferte se gasesc in Suedia, Norvegia, Danemarca, Olanda, dar si in Emiratele Arabe Unite, unde salariile pot ajunge pana la 23.000 de euro pe luna pentru medicii specialisti sau dentisti.

Majoritatea locurilor de munca disponibile sunt in Europa, in tari bine dezvoltate precum Marea Britanie, Germania, Franta, Danemarca, Suedia, Norvegia, Belgia, Olanda, Austria, Luxemburg sau Elvetia si sunt adresate medicilor specializati, medicilor rezidenti, asistententelor medicale, moaselor, fizioterapeutilor, stomatologilor sau medicilor de familie. Cu toate acestea, sunt multe cereri de personal medical si din partea Emiratelor Arabe Unite.

In acelasi timp, asistentele medicale sunt foarte apreciate si la mare cerere, in special in Marea Britanie, Irlanda si Germania, unde pot gasi oferte atractive.

Pe platforma online www.careersinwhite.com fiecare companie are un stand unde candidatul poate afla informatii despre companie, despre ofertele de munca disponibile si poate lua legatura direct si in timp real cu compania dorita prin intermediul chat-ului. Ei pot aplica prin intermediul CV-ului lor direct pe site-ul web.

Targul Virtual de Joburi pentru Personalul Medical este gratuit si deschis pentru toti profesionistii din domeniul medical. Cei interesati pot accesa adresa www.careersinwhite.com.

