Sub conducerea lui Razvan Diratian, compania a inregistrat 18 trimestre de crestere consecutiva, iar in 2016 Avon Romania a intrat in top 15 piete Avon, inregistrand cea mai mare crestere in business, de peste 10%. Razvan Diratian este al 43-lea roman promovat in functii de conducere pe piete straine in cadrul Avon.

Pana in momentul in care va fi anuntat noul manager pentru operatiunile locale, interimatul si leadership-ul operatiunilor din Romania este asumat de Angela Cretu, vicepresedinte Avon pentru Europa Centrala, regiune ce cuprinde 19 tari, printre care si Romania.

Razvan Diratian s-a alaturat echipei Avon in 1999, iar prima sa pozitie in cadrul companiei a fost de sales analyst, urmand ca in 2003 sa preia conducerea departamentului de sales support. In 2006 a fost numit business integration manager, iar la 33 de ani, a devenit unul dintre cei mai tineri CEO din peisajul de business din Romania, preluand conducerea Avon Romania. In 2009, Razvan Diratian a preluat si piata din Moldova, devenind director general Avon Romania si Moldova.

Avon Filipine este a patra cea mai mare piata pentru compania mondiala de cosmetice, cu vanzari anuale de 330 milioane dolari, cu o cota de piata in categoria de personal care de 44%. Compania detine in Filipine 171 centre de distributie, dintre care cinci sunt operate direct de Avon, iar celelalte prin intermediul unor terti furnizori. Avon este prezent in Filipine de 39 de ani.

Sursa foto: Mircea Dragos