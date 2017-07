Cresterea cifrei de afaceri este rezultatul cresterilor generate de vanzarile companiilor din grup care realizeaza si comercializeaza produse sub brandul Agricola, exceptie fiind Agricola Magazine SRL (reteaua de magazine Agricola), cu o diminuare a cifrei de afaceri de – 8,79%. Cifra de afaceri de 322.658 lei nu mai include si off-urile din vanzari, potrivit legislatiei aplicabile din 2017, se arata in comunicatul de presa remis de Grupul Agricola.

Agricola International SA, cea mai importanta companie a Grupului Agricola, in care sunt integrate lantul de productie al carnii de pasare si operatorul logistic, a inregistrat in primele 6 luni o cifra de afaceri similara celei realizate anul trecut, ajungand in prezent la circa 43 milioane euro (194. 980 milioane lei).

“Cifra de afaceri se mentine la nivelul anului trecut, in special din cauza diminuarii vanzarilor de furaje catre terti. Vanzarile de carne de pui sunt in stationare din punct de vedere al volumelor (21.200 tone), dar in crestere cu 5,56% din punct de vedere valoric, comparativ cu perioada similara din 2016, pe fondul obtinerii unui pret mediu mai bun la carnea de pasare, datorat structurii de vanzare (mai multe produse diferentiatoare -PuI Fericit, Pui Familist, Pui Antistres) si a pieselor din carne de pui cu valoare adaugata mare (transate, dezosate, gama Usoar de Gatit, s.a.)”, a declarat Grigore Horoi, presedintele Agricola Bacau.

Cifra de afaceri a companiei Salbac a crescut in primele 6 luni cu 10%, ajungand la circa 12 milioane euro (55.661 milioane lei), in conditiile in care vanzarile la categoria salamuri crud-uscate realizate au inregistrat o crestere 7% in valoare, respectiv 5% in volum.

In acelasi timp, grupa salamurilor fiert-afumate inregistreaza o crestere a volumelor de 16,5%, respectiv o crestere valorica de aproape 19%. „Mentinem tendinta de crestere la grupa salamurilor crud-uscate, unde suntem lideri de piata, Salamul de Sibiu Agricola fiind in continuare lider detasat in segment”, precizeaza Grigore Horoi.

Categoria semipreparate si produse de tip ready-meal, obtinute la fabrica Europrod, a inregistrat in primele 6 luni o crestere a cifrei de afaceri de 18,75%, ajungand la aproximativ 4,5 milioane euro ( 20.341 milioane lei). Vanzarile acestor produse au inregistrat o crestere in volume de 7%, in special din exporturi in tarile UE.

La ouale proaspete, obtinute la Avicola Lumina – Constanta, s-au inregistrat in primul semestru al anului o crestere de 0,5% a vanzarilor volumice (30.818 milioane oua) si o crestere valorica de 18% datorata revenirii pretului mediu al acestui produs la un nivel normal.

Agricola este unul dintre cei mai mari producatori de carne de pui din Romania si principalul exportator din aceasta categorie, care in septembrie 2017 implineste 25 de ani de la infiintare. Agricola detine 16% din piata carnii de pui, este lider cu 19% din piata de semipreparate si produse de tip ready-meal, iar Salamul de Sibiu Agricola este lider in total segment Salam de Sibiu comercializat in Romania cu 50% cota de piata, medie, in valoare (Nielsen).