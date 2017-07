Secretul Bunicii , brand autohton de prajituri si dulciuri care generaza vanzari anuale de peste 2 mil. de euro, urmareste sa se extinda in China, dupa ce in prezent circa 15% din afaceri provin din strainatate.

Compania a pornit din dorinta a doi antreprenori romani de a aduce pe piata produse diferite, care sa respecte gustul si traditia consumului de prajituri autohtone. Astfel, Claudia Nacu, cofondatoare Secretul Bunicii alaturi de sotul ei, a dorit sa puna pe mesele romanilor produse facute dupa retete vechi, stiute de multa vreme din familie si transmise de la o generatie la alta. Ambalajele sunt simple si lasa sa se vada continutul, iar pentru consumator nu exista o diferenta intre promisiune si produsul achizitionat, considera Claudia.

„Mi-am dorit ca prin aceste produse sa readuc in actualitate gustul copilariei. Am vazut cat de bucurosi erau copiii mei cand le gateam - eu sau mama mea - dulciuri de casa. Pentru mine, gatitul este o placere si o sursa de inspiratie, astfel ca faceam exact ceea ce comercializam acum: diverse tipuri de fursecuri, prajituri cu blaturi pufoase si cu diferite creme. Bucuria copiilor mei, cand serveau dulciurile pregatite in casa, mi-a amintit de perioada copilariei, cand mama pregatea pentru mine si fratii mei aceleasi dulciuri delicioase. Secretul Bunicii a pornit de la aceasta bucurie, dar si din dorinta ca dulciuri de calitate sa ajunga pe mesele cat mai multora dintre noi“, declara Claudia Nacu, cofondatoarea afacerii.

Fondat in anul 2013, Secretul Bunicii produce acum bunatati precum negresa cu nuci, prajitura cu visine, buseu cu gem de fructe si glazura, spritat cu lapte si glazura, fursecuri cu stafide si multe alte produse. Unele dintre ele au obtinut si premii la evenimente de profil, cum ar fi buseul cu gem de fructe si glazura, care a primit trofeul „Gustul ales“, la Conferinta Ro.aliment in 2017.

Distributia prajiturilor Secretul Bunicii in Romania

Produsele realizate de Secretul Bunicii sunt comercializate in intreaga tara, in peste 12.000 de locatii, printr-o retea de 74 de distribuitori, dar pot fi gasite si pe rafturile marilor retaileri, in Kaufland, Profi si Auchan.

Compania a urmarit, totodata, o extindere in strainatate, unde a cucerit nu doar europenii, ci si pe asiatici, la targurile si expozitiile dedicate acestui domeniu. Prima deplasare in afara tarii a fost in octombrie 2015, la expozitia internationala Anuga din Köln, in Germania. Anul urmator au fost deplasari in Barcelona, Amsterdam si Paris. In Barcelona, presedintele Cataloniei a fost impresionat in mod special de produsele Secretul Bunicii. In China, produsele realizate de Secretul Bunicii sunt expuse incepand cu noiembrie 2016, in Pavilioanele permanente din doua orase importante din provincia Hunan. Aceasta actiune de promovare a produselor in China a continuat cu participarea la Expozitia Internationala desfasurata in iunie 2017 in orasul Ningbo (oras care apartine tot de Provincia Hunan), unde a fost semnat si un acord de colaborare.

In prezent, aproximativ 15% din productia Secretul Bunicii este dedicata pietelor externe in state precum Belgia, Spania, Rusia, Italia, Cipru si Germania. La acestea urmeaza sa se alature si China, parteneriat care va dubla volumul produselor vandute in afara tarii.

Pentru 2016, cifra de afaceri a fost de 2.550.000 euro, iar prima parte a anului 2017 a adus o crestere de 25% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, planurile pentru acest an includ extinderea parteneriatelor, atat a celor interne, cat si a celor de pe plan international.