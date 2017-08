Suprafata supermarketului va fi de aproximativ 2.300 metri patrati si va gazdui o gama larga de produse, in concordata cu strategia comerciala a companiei.

“Suntem bucurosi sa anuntam semnarea parteneriatului cu Bucur Obor SA, parteneriat care ne va permite sa facem inca un pas in directia dezvoltarii comertului nostru de proximitate. Oferta supermarketului Auchan va acoperi toate nevoile de zi de zi ale clientilor nostri. Dorinta noastra este, ca prin intermediul acestui proiect sa aducem diferenta Auchan si in zona Obor - kilometrul 0 al comertului din Bucuresti”, a declarat Ionut Ardeleanu, director general Auchan Retail Romania.

Conform estimarilor deschiderea supermarketului va avea loc pana la sfarsitul acestui an.

Auchan Retail este unul dintre cele mai importante lanturi comerciale, locul 11 in lume, prezent in17 tari, cu peste 3.700 de magazine si aproape 350.000 de angajati.

Cunoscut in Romania mai ales pentru hipermarketurile sale, incepand cu acest an, Auchan Retail Romania si-a extins dezvoltarea in zona de multiformat prin deschiderea primelor magazine de proximitate – MyAuchan, in parteneriat cu Petrom SA.

In prezent, Auchan Romania numara 33 dehipermarketuri si 4 magazine de proximitate My Auchan - deschise in statii Petrom.