5 To go, cel mai mare lant de cafenele din tara, se extinde in Timisoara cu trei unitati in regim de franciza. Prima cafenea va fi deschisa la inceputul lunii septembrie.

Investitia este de 10.000 euro/unitate, care are in general intre 6 si 10 metri patrati, potrivit fondatorului companiei, Radu Savopol.

Cafenelele 5 To Go se diferentiaza pe piata cu pretul unic de 5 lei la orice produs din meniu. Prima cafenea a fost deschisa in urma cu doi ani in Bucuresti, iar compania s-a extins treptat pana la 38 de unitati in prezent, cele mai multe in regim de franciza.

Radu Savopol spune ca intreg grupul a incheiat 2016 cu o cifra de afaceri de 1,2 milioane euro si estimeaza ca in acest a va ajunge la 2 milioane euro. De asemenea, el si-a propus sa deschida pana la 100 de locatii 5 To Go, in regim de franciza, pana la finalul anului 2018.

Recent, Radu Savopol a deschis Dialogue Social Bar, un local care ii apartine si in care a investit 50.000 de euro. Unitatea, de 110 mp, se afla la parterul unui centru de afaceri si este gandita pentru francizare.