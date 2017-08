Magazinul IQOS din Bucuresti, inaugurat pe 30 august in centrul comercial AFI Palace Cotroceni, este a treia astfel de unitate din Romania, dupa cele din Cluj-Napoca si Constanta. In luna septembrie, va mai fi inaugurat inca un astfel de magazin, oficialii Philip Morris Romania nedezvaluind deocamdata amplasamentul sau. wall-street.ro l-a intrebat pe Branislav Bibic, director general al Philip Morris Romania, daca va fi deschis un magazin IQOS in fiecare luna pana la sfarsitul anului. Oficialul companiei a raspuns: "Vom vedea, noi vom incerca”.

Suprafata magazinului IQOS din AFI Palace Cotroceni este de 70 de metri patrati, reprezentantii companiei spunand ca nu comunica, deocamdata, sumele investite in aceste magazine.

”Rolul acestui magazin nu este doar de a vinde dispozitive sau «heets» (produsele din tutun care se introduc in dispozitivul IQOS si sunt consumate prin incalzirea tutunului, nu prin arderea lui – n.red.), ci scopul sau principal este sa fie un loc pentru utilizatorii de IQOS, dar si pentru fumatorii de tigari din Bucuresti, unde pot sa vina sa afle despre produs si sa-l experimenteze. Am lansat IQOS in Romania acum aproape doi ani, iar rezultatele de pana acum sunt uimitoare: zeci de mii de fumatori romani au trecut la IQOS, sute de fumatori faca asta zilnic acum. Este un mare succes pentru noi, pentru PMI Romania”, spune Branislav Bibic.

Luna trecuta, Philip Morris International a anuntat reconversia fabricii pe care compania o detine la Otopeni intr-o unitate care va produce ”heets”, in urma unei investiitii de 490 de milioane de euro. In 2017, fabrica va trece printr-o prima faza a transformarii, care presupune instalarea de aparatura tehnologica noua, cu ajutorul careia va fi demarata productia. Pana in 2020, in fabrica de la Otopeni va fi finalizat procesul de transformare prin extinderea cu inca o sectie de procesare a tutunului.

La nivel global, un numar de 2,9 milioane de oameni au trecut la produsele IQOS, cu o rata de retentie – au incercat o data si au continuat sa consume – de 80%, potrivit lui Christos Harpantidis, Managing Director Philip Morris International pentru Grecia, România, Bulgaria, Cipru, Malta, care spune ca ”cererea e mult mai mare decat ne-am asteptat”. In prezent, produsele IQOS sunt prezente in 25 de piete, pana la sfarsitul anului numarul acestora urmand sa ajunga la 35, potrivit reprezentatilor companiei.