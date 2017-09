Comisarul a mai precizat ca, in 2015, hipermarket-ul a mai fost amendat cu 5.000 de lei pentru ca reclamele si pliantele erau exclusiv in limba maghiara.

”Ca urmare a acestei filmari, CRPC Brasov se autosesizeaza”, a scris pe Facebook Claudiu Susanu, comisar-sef al CRPC Brasov, potrivit newsbv.ro.

Un barbat s-a filmat in timp ce merge la respectivul hipermarket si cere o portie de mici, in limba romana. Apoi, acesta sustine ca vanzatoarea il injura in limba maghiara. In momentul in care ii cere socoteala, femeia ii da banii inapoi si refuza sa il serveasca.

”De ce nu ma serviti, pentru ca sunt roman?”, insista barbatul. Vanzatoarea continua sa il ignore, iar la un moment dat ii face semn sa plece.

Mai mult de atat, unele persoanele aflate la coada incep sa il apostrofeze pentru ca nu stie limba maghiara.